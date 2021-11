'El programa de Ana Rosa' emite un vídeo sorpresa para Omar Montes con algunos de los artistas con los que ha colaborado

En la mañana de este viernes, Joaquín Prat ha recibido en El programa de Ana Rosa al artista Omar Montes, quien ha acudido al espacio matinal para presentar su documental, El principito es Omar Montes, y charlar con el resto de colaboradores.

En su conversación, el cantante ha explicado que tuvo una infancia bastante complicada y que, incluso, sufrió bullying por parte de sus compañeros de clase, quienes le hicieron "la vida imposible". Además, el artista, con respecto a la suma de dinero que le está proporcionando la fama, ha señalado: "Cuando vienes de tan abajo, tratas de mantenerte porque sabes lo que te ha costado y lo que es pasarlo realmente mal".

A pesar de que Omar Montes ha conseguido ser conocido a nivel nacional, él mantiene sus raíces: "Me preocupo de dar esa imagen de lo que yo soy, una persona familiar y cercana. Yo he hecho muchos amigos en la tele, pero sigo en mi barrio, como con la misma gente. Siempre me he quedado en mi entorno, no he cambiado de entorno aunque podría hacerlo e irme a vivir a otro sitio, sigo en mi casa de siempre".

El programa de Ana Rosa ha querido mostrar su apoyo y su cariño al cantante preparando un vídeo en el que varios artistas que han colaborado con él de manera profesional, describen al artista. Así, Original Elías ha descrito a Omar como una persona "espléndida" y cuya presencia "te inspira". Por su parte, el cantante Salcedo ha señalado que Omar "hace ver a todo el mundo que no importa de dónde vengas". También Ángeles Muñoz y Dioni, de Camela, han aportado: "Ya sabes que te queremos y que ha sido un placer colaborar contigo en un tema y, sobre todo, conocerte".

Omar ha reaccionado con emoción al vídeo preparado por el equipo del programa: "¿Has visto? La gente, cuando eres agradecido, siempre te van a tender la mano, siempre los vas a tener ahí de por vida. Por eso hay que hacer unión y piña con la gente que está empezando y darles la mano. Luego la gente te quiere y luego, el día de mañana... Porque yo no toda la vida estaré arriba. Esto es una montaña rusa y llegará un momento que baje y ellos estarán ahí para apoyarme".