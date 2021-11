PI cree que los cambios en el Consell "no refuerzan la institución" y espera que "no respondan a dinámicas de partido"

La portavoz del PI-Proposta per les Illes en el Consell de Mallorca, Xisca Mora, considera que los cambios anunciados este viernes por la presidenta Catalina Cladera "no refuerzan la institución", y espera que "no respondan a dinámicas internas de partido".