Oltra, a Catalá por llamar "aquelarre" el acto con Díaz: "Entre bruja e inquisidor, tengo muy claro cuál es mi bando"

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por las declaraciones de Catalá, quien como portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y en una intervención en el debate sobre el estado de la ciudad cuando se hablaba de igualdad, instó al alcalde, Joan Ribó, a apoyar "a la menor que sufrió abusos" y a "dejarse de otras cosas", en alusión a la condena al educador social, exmarido de Oltra, por abusar de una menor tutelada.

"Las feministas, ahí ustedes se callan; con los abusos a la menor a la que la señora Oltra no protegió, ustedes se callan; a ver si en el aquelarre feminista del fin de semana se habla de esto", señaló María José Catalá, en referencia al acto 'Otras Políticas', que se celebra este sábado en València con la propia Oltra; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la líder de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del MDyC en Ceuta, Fátima Hamed.

Oltra ha subrayado que no habla de temas que no se tratan en el pleno del Consell en esta rueda de prensa, pero, ante las palabras de Catalá, ha declarado sentir "mucho orgullo de ser feminista" y "de formar parte de este grupo de seis mujeres feministas". "Si con aquelarre nos quiere calificar como brujas, también muy orgullosa. Tengo que recordar que las brujas no eligen su condición, los inquisidores sí, y entre ser bruja y ser inquisidor, tengo muy claro cuál es mi bando".

En esta línea, ha querido recalcar que València, donde se celebra el acto, "se está convirtiendo en epicentro donde pasan muchas cosas buenas no como antes, cuando gobernaba el PP que saqueaban las arcas públicas y eran protagonistas por la corrupción del PP", mientras que ahora "pasan cosas buenas", como la designación de la ciudad como ser designada sede de los Gay Games en 2026.