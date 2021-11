Ana Obregón explica por qué nunca más celebrará la Navidad: "Me he convertido en una montaña rusa de emociones"

La presentadora Ana Obregón publicó este jueves una fotografía de la grabación del anuncio promocional de la Navidad en RTVE, donde estuvo presente. Sin embargo, dejó claro en Instagram que nunca más celebrará estas fechas.

"Me he convertido en una montaña rusa de emociones, de las lágrimas a la cámara después de un año y medio sin poder salir de mi casa y sin mi hijo", confesó la actriz, de 66 años, sobre su experiencia en el rodaje.

Fue entonces cuando declaró que, pese a haber participado en varios proyectos relacionados con la Navidad, en su casa no la recibirá: "Llevo semanas rodando programas para una Navidad que me ilusiona estar con todos vosotros aunque yo no la celebre".

"Si hay algo que tengo claro en esta llamada vida, es que ya nunca la celebraré", confesó, con rotundidad, Obregón, quien el pasado año reaparecía por estas fechas en RTVE tras permanecer ausente por la muerte de su hijo, Álex Lequio.

"Sin embargo, se de dos personas que viéndome trabajar en esa lluvia de confeti estarán sonriendo", señaló la bióloga, que ha acompañado la imagen con un vídeo donde aparece abriendo los brazos bajo una lluvia de confeti.

El pasado 5 de octubre, tras el fallecimiento de su hijo y su madre, Obregón celebró la recuperación de su padre, que había sido ingresado en el hospital a causa de una infección.

"Gracias papá por regalarnos más tiempo. Da igual que sean días, meses, años...", escribió la presentadora. "Intentaré que volvamos a sonreír, y sobre todo a decirte muchas veces que te quiero para que nunca se te olvide", sentenció.