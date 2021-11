Sordo ve "disparatado y preocupante" el dato pero pide mantener estímulos fiscales y monetarios al ser "coyuntural"

Sordo ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha acudido a la Escuela Sindical 'Pedro Gómez, y se ha referido a los datos de inflación conocidos este viernes que arrojan una evolución de la IPC interanual del 5,4%.

El dirigente sindical ha señalado que el dato es "preocupante" en la medida que esta evolución impacta, sobre todo, en las rentas salariales y de protección social "más bajas", pero cree que es algo "coyuntural".

A su juicio, son datos que tienen que ver con "cuestiones muy concretas", básicamente, la evolución de los precios energéticos y los cortes en la cadena de suministros. Además, ha indicado que hay que tener en cuenta que se están comparando los precios con la situación que había en el mundo hace un año, "que era todavía de intenso bloqueo de la actividad económica y prácticamente con un proceso de deflación" como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

En este sentido, más allá de lo "disparatado" del dato, al que no quiere "quitar ningún elemento de preocupación" porque es "precupante", ha insistido en que tiene un componente de "coyunturalidad muy importante", que cree que se puede corregir a futuro.

Por ello, cree que no debiera llevar a tomar "decisiones apresuradas", en referencia, principalmente, al conjunto de la UE. "Como la inflación es coyuntural no conviene retirar estímulos económicos ni estímulos monetarios en la economía, no vayan a matar moscas a cañonazos y por precipitar la retirada de estos estímulos fiscales y monetarios se comprometa el crecimiento económico no solo en este año si no, al menos, en los dos años siguientes".

Por lo tanto, en su opinión, sigue siendo "absolutamente necesaria" la canalización de los fondos de recuperación europeos, las políticas presupuestarias "expansivas" y las políticas de bajos tipos de interés y las políticas monetarias "expansivas".

"Cualquier otra orientación de esas políticas comprometería el crecimiento en el medio y largo plazo y, aunque el datos es grave, pero evidentemente tiene muchos elementos coyunturales, que creemos que se van a corregir en los próximos trimestres", ha concluido.