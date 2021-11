Kim Kardashian hace tendencia las repudiadas pestañas 'spider'

Durante años, se ha buscado evitar que las pestañas se quedasen pegadas las unas a las otras a la hora de aplicar el maquillaje, para no acabar con las temidas spider lashes (pestañas de patas de araña) que han valido una gran cantidad de críticas negativas a las famosas por pasarse con la máscara de pestañas.

No obstante, las modas van cambiando y lo que antes parecía de mal gusto, ahora es el efecto más ansiado de conseguir. Lucy Boynton y Janelle Monáe fueron las primeras que se atrevieron con esta moda recatada de los años 60 en la gala de los Premios Oscar del 2020, pero ha sido Kim Kardashian quien las ha hecho suyas.

La influencer es la reina de la exageración, por lo que tarde o temprano iba a adoptar esta tendencia y llevarla al extremo con looks de maquillaje totalmente dramáticos. Siempre con el sello de la familia Kardashian.

Para conseguir una mirada tan impactante, solo son necesarias dos cosas: una máscara de pestañas y unas buenas pestañas postizas bastante tupidas. El primer paso es el más simple, colocar las pestañas postizas con un poco de pegamento y, una vez asentadas, aplicar la máscara como si no hubiera un mañana.

El combo ideal para tener este efecto son las Pestañas Postizas Lash Filter - House Tour de Krash Kosmetics (6,95 €) y la máscara de pestañas They´Re Real! Magnet de Benefit (16,99 €), consiguiendo un volumen y longitud extremo.

Aunque puede ser demasiado para el día a día, es perfecto para ocasiones especiales como Navidad, adaptándose a todos los estilos, ya sean más naturales o un total glam.

Sin embargo, para que luzcan en todo su explendor, lo mejor es apostar por maquillajes luminosos y llenos de glitter, dejando para otro momento los smokey eyes potentes. No obstante, esto no impide acompañarlas con un labial intenso para conseguir un look de alfombra roja.