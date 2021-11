Lola ha compartido en su último vídeo de Mtmad el resultado de su liposucción, operación a la que se sometió la pasada semana para derribar los complejos con su físico, que cambió notablemente tras su paso por Supervivientes: "Cuando salí mi cuerpo cambió. También tengo el problema hormonal, que eso ayuda a engordar y a que la grasa se localice en zonas que son difíciles de quitar".

La exconcursante de La isla de las tentaciones se siente muy satisfecha con los resultados, motivo por el que se ha quitado la faja públicamente, mostrando, así, cómo es su físico en la actualidad. Además, ha aprovechado para responder a las preguntas que sus seguidores le han hecho estos días sobre la intervención.

"Me preguntáis cuánto vale la intervención. Donde yo me lo he hecho se puede pagar a plazos y es desde 4.500, pero depende de las zonas que te hagas. Me he hecho el abdomen, los laterales y la espalda. Te quitan de ahí y te hace efecto push up el culete. De brazos también me he quitado, porque tenía complejo", ha avanzado la influencer.

"La operación se puede pagar a plazos y es desde 4.500 euros; me he hecho el abdomen, los laterales y la espalda"

Lola opina que "cada cuerpo es un mundo", por lo que los resultados variarán en función de la persona. "Tenéis que pedir cita y presupuesto [...] Incluyen algunos drenajes y una noche en el hospital, aunque yo estuve dos noches porque no me encontraba bien", ha añadido, reconociendo que este paso "es costoso y doloroso, pero vale la pena" porque se consiguen "unos resultados increíbles".

La influencer ha recordado su experiencia en el hospital: "No comes nada porque no te apetece. La faja, el cansancio y el malestar te impiden tener apetito. Andas encorbada porque no logras estirarte. Lo que más duele, para mí, es la espalda, que es donde la grasa está más dura".

Lola también ha dejado hablar a su pareja, Iván Rubio. "Todo el mundo sabe, porque yo ya lo dije en su momento, que no era partidario de que se operara. Dicho esto, sí que es cierto que he notado un cambio importante. Se nota una barbaridad y no solo en su físico, sino también en su mente. Está feliz y creo que eso es lo más importante. Como está encantada con su cambio, estoy contento, a mí me gusta y no me arrepiento de su cambio", ha admitido, unas palabras tras las que la joven se ha quitado la faja para mostrar el esperado resultado.

Lola muestra el resultado de su liposucción. MEDIASET

Lola muestra el resultado de su liposucción. MEDIASET