Hilary Duff anticipa las críticas por los pendientes de su hija: "No puedo esperar a que me llamen abusadora de niños"

La actriz y cantante Hilary Duff, conocida por haber protagonizado series como Lizzie McGuire, es ahora madre de tres hijos y ha tenido que sufrir las dificultades de compartir su maternidad en las redes sociales. La última decisión "polémica" que ha tomado es la de perforar las orejas de su hija de siete meses. Mae James Bair.

La intérprete es consciente de que le iban a llover las críticas, sobre todo después de que muchos de sus seguidores se le echaran encima al descubrir en una fotografía que había puesto pendientes a su hija mayor, Banks Violet.

Por ello, se anticipó a las críticas subiendo un story en el que se podía ver a su bebé con un pequeño brillante en la oreja acompañado del texto: "Sí, hoy le he perforado las orejas. No puedo esperar a que Internet me llame abusadora de niños.... de nuevo."

'Story' en el que Hilary Duff se adelanta a las críticas. Ana Pérez Echavarria

Duff despidió el mensaje con la expresión "¡Vamos!" y el emoticono de una mano haciendo el símbolo de la paz. La artista ha hablado en numerosas ocasiones sobre lo difícil que es tener que lidiar con los comentarios de la gente sobre su manera de criar a sus hijos.

"Consigues tener la piel dura y no te das cuenta de lo mucho que realmente te afecta", explicó en una entrevista en Yahoo! Life, para detallar que, aunque su primer impulso es ponerse a la defensiva luego reflexiona y piensa: "Es una persona. No es lo que siente todo el mundo. Eso no importa realmente".