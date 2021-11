Canarias acogerá la sexta edición de la 'repeople Conference' sobre trabajo remoto

Esta cita contará con cerca de 80 ponentes que debatirán temas como las estructuras fiscales para trabajadores remotos, la humanización del trabajo, las oportunidades para la industria del turismo o la gestión de equipos.

Las tres sedes tendrán agendas separadas, pero conectarán entre sí para las conferencias inaugurales y de cierre, que este año correrá a cargo de Jason Fried, cofundador y director de Basecamp, empresa estadounidense de software web con sede en Chicago, líder en el mercado.

Jason Fried es también líder de opinión en temas como el trabajo colaborativo, la productividad y la naturaleza del trabajo y es autor de varios libros relacionados como 'Rework', 'Remote' y 'It Doesn't Have to Be Crazy at Work'.

La 'repeople Conference' es el único evento en Europa que aborda el trabajo remoto desde diversos ámbitos, con el objetivo de entender cómo este fenómeno está afectando a la economía local y a la sociedad.

Para ello reúne anualmente a los expertos más destacados del panorama internacional y a profesionales locales con el fin de ayudar a las empresas a entender mejor este nuevo fenómeno y sugerir soluciones para que puedan adaptarse a la nueva realidad del teletrabajo que ha venido para quedarse en todo el mundo.

Además de los expertos internacionales de grandes empresas como Siteground, Work Human o Grow Remote, también participarán en los paneles representantes de instituciones y compañías de Canarias, como la ZEC, Proexca, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, Philip Morris, Inetel o Hiperdino.

Como todos los años y dado su marcado carácter global, la conferencia será retransmitida vía streaming a través de la plataforma virtual Hopin para que cualquier persona pueda conectarse desde cualquier punto del mundo.

REFORZAR EL POSICIONAMIENTO DE CANARIAS

Las Islas Canarias se han convertido en una de las ubicaciones de trabajadores remotos y nómadas digitales más importantes del continente. La comunidad internacional que se ha venido estableciendo en las Islas valora especialmente la seguridad jurídica, las ventajas fiscales, los sistemas sanitario y educativo de primer nivel, la conexión a Internet y el bajo coste de vida en comparación con otras regiones del mundo, pero también aspectos como la conectividad, la calidad de vida, la diversidad paisajística, la oferta de ocio y, por supuesto, el clima cálido y soleado que posibilita la vida al aire libre durante todo el año.

Además, Canarias cuenta ya con más de un centenar de espacios de coworking y varios coliving adaptados a las necesidades de este perfil de profesionales, donde es posible compaginar cómodamente el trabajo con el esparcimiento.

En este sentido, la 'repeople Conference' aspira también a reforzar el posicionamiento de Canarias en su conjunto, como punto de encuentro de empresas distribuidas, teletrabajadores, empresas de la industria del teletrabajo y talento internacional, para conseguir a través de este gran evento la atracción de empresas y talento.