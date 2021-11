Sordo advierte de que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones "no está en la agenda ni ahora ni después"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido de que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones "no está en la agenda del diálogo social ni ahora ni después" y no es una "condición sine qua non" planteada desde Europa. Además, ha asegurado que se espera cerrar, en los próximos días, un acuerdo en torno al índice de equidad intergeneracional "que entierre al factor de sostenibilidad, basado en los recortes".