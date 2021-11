C-LM trabaja en varias iniciativas piloto para paliar la falta de personal en el sector del transporte por carretera

Desde Puertollano, donde ha inaugurado el I Encuentro Nacional de Alternativas de Transporte Sostenible, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la consejera se ha referido al encarecimiento de los precios de los combustibles y la falta de personal cualificado en el sector del transporte por carretera.

Ha explicado que su departamento ha puesto en marcha algunas iniciativas piloto en algunos municipios de la región para trabajar con centros de Formación Profesional y con empresas del sector del transporte en lo que se ha venido a llamar 'la modalidad 2 de formación con compromiso de contratación', es decir, que el Gobierno paga las tasas de formación en las autoescuelas que tienen que realizar los chóferes o conductores y por otra parte asume el gasto de la formación necesaria con el compromiso del tejido empresarial de contratar a un 40 por ciento de las personas que se formen.

"Ya tenemos alguna iniciativa piloto que pondremos en breve en marcha que va a formar a 30 posibles conductores. Se trata de hacer el sector un poquito más atractivo pero también de la formación y cualificación en las demandas del mercado de trabajo", ha dicho.

"LA SOSTENIBILIDAD NO ES UNA OPCIÓN"

En este mismo marco, el presidente de Castilla-La Mancha ha expresado que "la sostenibilidad no es una opción", es más, ha dicho, "no podemos permanecer ajenos o pensar que esto lo va a arreglar otro". "Lo que no es sostenible, es insostenible", ha insistido García-Page, quien ha abogado por aprovechar la vida en "mejorarla" en vez de "destrozarla". "Hay que comprometernos por nuestros hijos y por nuestros nietos", ha comentado.

Hoy "ya no está de moda el carbón" y el cambio energético es "tremendo", y lo que está haciendo Puertollano es "trabajar en la dirección correcta".

Tal y como ha dicho el presidente autonómico, "ya se sabe que en una década va a haber cambios energéticos importantes", y la ciudad ya está "tomando posiciones y haciendo un esfuerzo por diversificar el mercado laboral".

Ahora, ha avanzado, se está trabajando para cerrar otro compromiso con una nueva empresa productora que puede crear en Puertollano otro centenar de puestos de trabajo.

Aquí "hay suelo, ganas y una burocracia mínima", lo que hace que los proyectos "fructifiquen". Existen, incluso, fondos de inversión implicados e interesados en el desarrollo de la Ciudad Minera, y en el caso de que avancen los acuerdos, el desarrollo del hidrógeno verde será una garantía.

También ha hecho referencia a la pandemia, aprovechando para informar que este viernes se ha registrado el segundo dato de enfermos en UCI mejor desde que empezó la pandemia. En la actualidad hay 9.