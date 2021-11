Maldonado dice que pasar Sabor a Málaga a Presidencia es para "dotar de más recursos económicos" a la marca

"Niego que se me haya destituido, sigo con el resto de áreas, destituciones ninguna", ha zanjado sobre la retirada de competencias que se circunscribe únicamente en la marca: "Ha habido una reestructuración de competencias en la línea de lo que se venía haciendo desde Presidencia".

Así se ha referido a los 700.000 euros destinados para promocionar el Málaga Club de Fútbol a través de Sabor a Málaga o para el Unicaja de Baloncesto, recursos económicos que, ha dicho, el servicio que dirige no tiene.

"Presidencia tiene esos recursos y ha habido esa reestructuración; la marca se adhiere a Presidencia y no es ninguna sorpresa ni ninguna destitución", ha reiterado Juan Carlos Maldonado en rueda de prensa, en la que ha incidido en que seguirá trabajando con el resto de áreas.

Maldonado sigue siendo vicepresidente primero y diputado provincial responsable del Área de Desarrollo Económico y Social, que incluye las delegaciones de Desarrollo Económico Sostenible, Empleo y Formación y Educación, Juventud y Deporte, así como de la marca de promoción Málaga de Moda.

"Cuantos más recursos tenga la marca, mejor para todos porque detrás de todo lo que va es la generación de empleo y riqueza y esos recursos no los tiene el servicio, los tiene Presidencia; y han entendido que en un momento de recuperación económica es bueno", ha argumentado el vicepresidente primero, quien ha añadido que no va a ser "obstáculo" para la recuperación de la provincia.

"No es una guerra partidista, no es una destitución, mantengo el mismo área y se ha querido dotar de más recursos a una marca que los necesita y es motivo de satisfacción que se entienda que hay que poner más recursos y desde el servicio no los tenemos. Yo no tenía 700.000 euros para patrocinar al Málaga C.F.", ha enfatizado.

CIUDADANOS

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, al ser cuestionada al respecto, ha negado que haya una crisis de gobierno entre el PP y la formación naranja en la institución provincial.

Así, ha enmarcado la retirada de estas competencias a su compañero de partido en la Diputación en una "reestructuración". "Lo que tenemos que hacer es remitirnos a lo que ha dicho el equipo de gobierno, no hay ninguna valoración", ha sostenido.

Sobre si no le preocupa esta retirada de competencias, Losada ha insistido en que "es una reestructuración de funciones y si así es la información no tenemos por qué hacer otra valoración o interpretación".