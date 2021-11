Los padres juzgados por no matricular a sus hijos en España creen que se les está intentando "castigar"

El juicio contra los padres de dos hermanos del occidente asturiano que no fueron a clase de forma continuada por temores relacionados con la COVID-19 se ha celebrado este viernes. Los padres, en declaraciones a los medios de comunicación, lamentan que se les esté intentando "castigar" por una razón que no atisban a comprender. El fiscal pide once meses de prisión para cada uno por un delito deabandono de familia y otro de desobediencia grave.