Meghan Trainor fue la última invitada de Ellen Degeneres en el espacio Mom Confessions, donde varias personalidades conocidas responden a un cuestionario sobre la maternidad. En esta sección, la cantante se sinceró sobre las luces y sombras de su experiencia como madre primeriza.

Entre las confesiones llamó especialmente la atención la que compartió sobre los paseos fallidos a su bebé, Riley, al que sacaba a la calle con su marido Daryl Sabara. Al parecer, sus caminatas duraban demasiado tiempo y, aunque las hacían con buena intención, el sol no le sentaba del todo bien al pequeño.

Tanto es así que, sin quererlo, los padres le provocaron sarpullidos a su bebé, que se quemó tras la larga exposición al sol. "Lo llevábamos a dar estos paseos aquí en California y yo volvía a casa y él tenía estos pequeños sarpullidos rojos sobre él", avanzó.

"Le envié fotos a mi pediatra después del tercer día consecutivo y le dije: '¿Qué está pasando? Le pongo crema. No sé qué es esto", recordó la autora de All About That Bass, de 27 años.

"¡Estaba hirviendo a mi hijo en mis paseos matutinos! ¡Así que no hagas eso!", aconsejó la artista, cuyo bebé tiene nueve meses de edad. La familia vive en un entorno cuyo clima es húmedo, por lo que lo recomendable en estos casos, en sus palabras, es vestir a los pequeños con ropa ligera y fresca.