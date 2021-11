Miranda McKeon ('Anne with an E') revela que se someterá a una mastectomía doble para estar "libre de cáncer"

Fue un varapalo para todos los seguidores de la serie, no solo por lo inesperado, sino por la juventud. El pasado mes de junio, la actriz Miranda McKeon, conocida por su papel de Josie Pye en la serie Anne with an E, revelaba que padecía un cáncer de mama. Ahora, ha confesado que está a punto de realizarse la doble mastectomía para librarse de la enfermedad de una vez por todas.

Lo cierto es que, tal y como ella misma explicó, este tipo de cáncer es muy raro que se dé entre personas tan jóvenes, teniendo en cuenta que ella cumplió 19 años el 7 de agosto, pero cuando lo hace es de una agresividad mayor. Por eso, porque ahora mismo está en etapa 3 y se ha extendido a los ganglios linfáticos, los doctores le han dado como solución para cortar de raíz el problema la extirpación de ambas mamas.

La intérprete, durante este tiempo, ha ido mostrando todas sus emociones, desde la fortaleza a los momentos más duros, a través de su Instagram, donde ha compartido su tratamiento (en especial sus sesiones de quimioterapia o sus miedos, como perder del todo su melena o su optimismo porque ser joven juega a su favor en la recuperación) con su más de un millón de seguidores.

Ahora, les ha hecho saber que se ha preparado mentalmente y que ha llegado el momento de someterse a la operación: "¡Hoy es el gran día! He llegado a San Francisco para someterme a la cirugía que he estado esperando durante casi 5 meses. Me voy a someter a una mastectomía doble, un procedimiento en el que me extirparán todo el tejido mamario debajo de la piel de ambos senos, así como algunos ganglios linfáticos en el lado derecho. Esto va a eliminar cualquier resquicio de cáncer y reducirá significativamente el riesgo de que regrese en el futuro". Añade, visiblemente emocionada: "Y eso significa que... ¡Estaré libre de cáncer!".

La joven actriz, quien actualmente está estudiando en la Universidad del Sur de California, continúa: "Tras horas y horas de reuniones con cirujanos y tanta investigación (en su mayoría hecha por mi madre; ¡Gracias, mamá!), de veras siento que he encontrado el equipo perfecto". A continuación, nombra a los doctores que ha contratado para ello, tanto para la mastectomía como para los posteriores implantes, porque en Estados Unidos, aunque tengas cáncer, tienes que pagarte el tratamiento.

"Mientras que con las mastectomías tradicionales las mujeres se quedan con el pecho casi totalmente insensible, yo lo intentaré preservar, lo cual es seguro desde un punto de vista oncológico, solo que se tiene más cuidado cuando se cortan los nervios y se hacen injertos de nuevos nervios para reconstruir los cortados. Si bien es cierto tomará algo más de tiempo, ¡estaré muy agradecida de volver a verme bien y sentirme como yo misma!", añade.

"Hoy finaliza el segundo de los tres pasos con la siguiente radiación", continúa. "Y, como siempre, no puedo agradeceros a todos lo suficiente por vuestro apoyo continuo. Quienes me rodean me llegan todos los días con palabras tiernas y conmovedoras. Soy una chica afortunada. Queda una hora para la cirugía", termina, con el Golden Gate de fondo.