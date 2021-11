Condemnats el propietari i l'empleada d'un videoclub d'Ondara a 4 anys i mig de presó per tràfic de drogues

El relat de fets provats de la sentència, des de data indeterminada, sosté que l'amo del negoci i la treballadora, que ja havien sigut condemnats en 2015 per un delicte contra la salut pública, es van dedicar a la venda a la menuda de tot tipus de substàncies com a cocaïna, marihuana i haixix, segons un comunicat del TSJCV.

Malgrat que no consta acreditat que vengueren a l'interior de l'establiment, sí que van rebre i van custodiar diferents quantitats de droga, amb les quals van elaborar dosis individuals per als compradors.

El 5 de febrer de 2021 es va practicar entrada i registre en el comerç, on els agents es van confiscar, amagats després del mostrador del local i en un altell del magatzem, de 87 embolcalls amb cocaïna, en forma de roca o granulada, marihuana, en cabdells o picada, i utensilis per a preparar els estupefaents per a la seua venda. A més, van trobar una pistola d'aire comprimit i més de 4.500 euros en efectiu.

Així mateix, la droga s'haguera venut en el mercat il·lícit per més de 12.000 euros. La sentència no és ferma i contra ella es pot interposar recurs d'apel·lació davant la Sala civil i Penal del TSJCV.