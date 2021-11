Ribó diu que la designació de València com a seu dels Gay Games reflecteix el seu "caràcter de ciutat esportista"

El primer edil ha recordat que es tracta d'una convocatòria internacional multideportiva organitzada cada quatre anys la Federation of Gay Games amb l'objectiu de donar visibilitat a les persones LGTBI i consolidar la igualtat de drets.

"València és alhora una urbs inclusiva i de diversitat, i una urbs amant de l'esport, i eixe caràcter és el que queda de manifest en aquesta celebració de la igualtat que reunirà a nombrosos esportistes en la nostra ciutat l'any 2026", ha explicat l'alcalde.

Per la seua banda, la regidora d'Esports, Pilar Bernabé, ha subratllat que, "després de celebrar ahir la designació de València com a seu dels Gay Games 2026, a partir de hui mateix comencem a treballar per a crear un projecte de futur, el d'una ciutat que avança per a ser destinació de turisme LGTBI i per a demostrar al món que és una ciutat diversa, acollidora, plural, i preparada per a organitzar esdeveniments internacionals esportius i culturals de primer nivell".

València ha resultat guanyadora després d'un procés de selecció en el qual va quedar finalista amb les ciutats de Munich (Alemanya) i Guadalajara (Mèxic).

La candidatura valenciana, triada pel comité organitzador, incloïa, a més de l'experiència de la ciutat en l'organització d'esdeveniments i les polítiques d'atenció a la diversitat i d'igualtat, prop d'un centenar d'instal·lacions esportives i espais culturals per a albergar els Gay Games 2026.

"AUTORESPECTE"

Els Gay Games van celebrar la seua primera edició en la ciutat nord-americana de Sant Francisco, l'any 1982, sota la premissa de "promocionar i augmentar l'autorespecte de lesbianes i homes gais del món i generar respecte i comprensió del món no gai, principalment a través de l'organització un esdeveniment internacional atlètic i cultural obert a la participació i realitzat cada quatre anys, conegut habitualment com a Gai Games", segons subratlla l'organització dels jocs.

En aquesta primera convocatòria van competir atletes d'un centenar de països, encara que amb el pas dels anys aquesta xifra inicial de participants ha anat augmentant fins a superar els 10.000, i així mateix s'ha anat incrementant el nombre de disciplines esportives.

A més de la seua importància com a ferramenta de sensibilització i formació en conceptes com la inclusió i la igualtat, els Gai Games tenen també un important impacte econòmic sobre les ciutats seu, que en el cas de València, i amb la referència d'anteriors seus on s'ha celebrat, com París, Ámsterdam o Toronto, podria superar els 130 milions d'euros.