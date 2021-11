La CUP comienza a decidir si apoya los presupuestos catalanes

Este viernes comienzan las Asambleas Abiertas Parlamentarias (AOP) de la CUP, en las que se decidirá la posición del partido en relación con los presupuestos catalanes para 2022.

En una pregunta en formato de árbol, los anticapitalistas proponen cuatro escenarios a sus bases: enmienda a la totalidad y no facilitar la tramitación de los presupuestos; enmienda a la totalidad y continuar negociando; abstención y seguir con las negociaciones; o abstención y conformarse, por lo tanto, con la última propuesta que hayan recibido del ejecutivo.

Después de las asambleas del fin de semana, las votaciones se harán el próximo lunes y los resultados se sabrán el próximo martes. En cualquier caso, el plazo para presentar enmienda a la totalidad acaba el 22 de noviembre.

La pregunta, por tanto, abre dos opciones principales: presentar una enmienda a la totalidad o abstenerse.

En el caso de que salga escogida la enmienda a la totalidad, se deja la puerta abierta a seguir negociando para conseguir mejoras o bien acabar con las conversaciones con el ejecutivo catalán.

Si la CUP opta por la enmienda a la totalidad, se rompería la mayoría independentista que permitió la investidura de Pere Aragonès y entrarían en juego el PSC y los comuns. Ahora bien, aunque la CUP acabe presentando enmienda, con la abstención de uno de los dos grupos -socialistas o comuns- sería suficiente para que las cuentas sigan la tramitación en el Parlament.

En cambio, si sale la abstención, una tercera votación cuestiona si el acuerdo se considera suficiente o insuficiente para la aprobación definitiva, prevista para el 23 de diciembre o a principios de enero si algún grupo los lleva al Consell de Garanties Estatutàries –como ya ha dicho que quiere hacer Ciutadans-. Así, una vez superado el debate a la totalidad que se hará el 22 de noviembre, los anticapitalistas podrían seguir negociando con el Govern hasta la votación final de las cuentas.

La mayoría independentista, a prueba

El Govern hace días que avisa que la CUP es "el único socio posible" para tirar adelante la tramitación de las cuentas y está convencido de que el Parlament podrá aprobarlas en el pleno del día 22.

A pesar de ello, la CUP se muestra reticente a dar su apoyo y reivindica "el acuerdo de mínimos" que se fijó para investir a Pere Aragonès como president de la Generalitat. En esta línea, insisten en decir que más de un 40% de las propuestas se marcaron en el inicio de la legislatura "sin concretar" y un 10% están en fase "de estudio".

Desde el martes, el día en el que el Govern aprobó las cuentas, el conseller de Economia i Hisenda, Jaume Giró, se ha ido reuniendo con los anticapitalistas para "avanzar en flecos", tal y como explicó él mismo en rueda de prensa.

Las últimas ofertas del ejecutivo catalán

En las asambleas territoriales los anticapitalistas exponen a la militancia "el estado de la cuestión" de los presupuestos. Así, sobre la mesa está la última propuesta que han recibido del Govern, enviada este jueves horas antes de que el proceso interno de decisión se pusiese en marcha.

El nuevo documento -avanzado por 'La Vanguardia' y hecho público después por la misma organización- propone retirar la partida destinada al proyecto BCN World (Hard Rock) y no desarrollar la candidatura para los Jocs d'Hivern hasta que no se haya realizado la consulta, prevista para 2022. Además, el último ofrecimiento también incluye la retirada de la Generalitat de las causas contra manifestantes si no se acredita la autoría de las lesiones.

El lunes, un día antes de que las cuentas llegasen al Parlament, el ejecutivo ofreció a los anticapitalistas una rebaja de ratios progresiva en los ciclos de infantil y primaria y cambios en el papel de la Brimo de los Mossos d'Esquadra en los desahucios. A pesar de esto, la CUP consideró que la propuesta tenía un enfoque "bastante lejano" del acuerdo de investidura, de manera que no implicaba "ninguna novedad" respecto a la posición del partido.

Después de todo, la CUP ha reiterado que hay temas como la vivienda o la sanidad que son "centrales". Entre otros, la formación insiste en que las nuevas cuentas incluyan un incremento del parque público de vivienda y el compromiso de internalizar el transporte sanitario y el 061. Las bases de los anticapitalistas tendrán la última palabra para decidir cómo se afronta la tramitación de las cuentas.