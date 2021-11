L'IPC es dispara un 5,6% a la Comunitat a l'octubre i un 1,9% respecte a setembre

Els principals repunts dels preus a la Comunitat van estar causats per l'encariment de l'electricitat i de les gasolines, tot i que en el mensual també va influir l'encariment de la roba i el calçat.

En relació amb octubre de 2020, l'augment més destacat va ser el de la vivenda, que es va disparar un 23,9% per l'augment dels preus de l'electricitat i, en menor mesura, del gas i el gasoil per a calefacció, enfront dels descensos registrats a l'octubre de 2020; seguit del transport, amb un 12,5%, a conseqüència de la pujada dels carburants i lubrificants per al transport personal, que van baixar l'any anterior.

Els dels hotels, cafés i restaurants es van incrementar un 1,7% a causa que els preus dels serveis d'allotjament baixen aquest mes menys que l'any anterior. També influeix, encara que en menor mesura, la pujada de la restauració, major aquest mes que en 2020.

A més van créixer els de els aliments i begudes no alcohòliques un 1,7%; els de parament, un 1,6%; els de les begudes alcohòliques i tabac un 1,5%; els de el vestit i calçat i ensenyament (1,1), i els de l'oci i cultura (1,8%); i els de la medicina un 1%, el mateix que els del sector altres.

Per la seua banda, a la Comunitat els preus van pujar en comparació de setembre impulsats pel vestit i calçat (11,7%), que arreplega el comportament dels preus en la nova temporada d'hivern; la vivenda (4,5%), per l'increment de l'electricitat i, en menor mesura, del gasoil per a calefacció i el gas; i el transport (1,9%), fonamentalment, per la pujada dels carburants i lubrificants per al transport personal.

DADES NACIONALS

A Espanya, l'IPC va pujar un 1,8% a l'octubre en relació al mes anterior i va disparar la seua taxa interanual fins al 5,4%, quasi 1,5 punts per damunt de la taxa de setembre i el seu nivell més alt en 29 anys, degut a l'encariment de l'electricitat i de les gasolines.

La taxa interanual de l'IPC registrada a l'octubre (5,4%) és una dècima inferior a l'avançada a la fi del mes passat per l'INE (5,5%). En el cas de la taxa mensual (1,8%), és dos desenes menor a la qual va avançar Estadística (2%).

Amb la dada interanual d'octubre, el més elevat des de setembre de 1992, l'IPC encadena la seua desena taxa positiva consecutiva.

Segons Estadística, en el comportament interanual de l'IPC destaca la pujada dels preus de l'electricitat i, en menor mesura, dels preus del gasoil per a calefacció i el gas.

També van influir l'augment dels preus de la restauració i dels carburants i lubrificants per a vehicles personals, així com el fet que els preus de la telefonia, dels servicis d'allotjament i dels paquets turístics van baixar menys a l'octubre d'enguany del que ho van fer en el mateix mes de 2020.

En concret, el grup de vivenda va elevar sis punts la seua taxa interanual a l'octubre, fins al 20,5%, per la pujada del preu de l'electricitat, mentre que el grup de transport va incrementar dos punts la seua taxa, fins al 12,3%, pel major cost de les gasolines.

Al mateix temps, el grup de comunicacions va incrementar la seua variació interanual més de dos punts, fins al -0,5%; el d'hotels, cafés i restaurants va elevar sis dècimes la seua taxa, fins al 2%, i el d'oci i cultura va registrar una taxa sis dècimes superior, situant-la en l'1,5%, per l'evolució del preu dels paquets turístics.

La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va pujar quatre dècimes a l'octubre, fins a l'1,4%, amb el que se situa quatre punts per sota de l'índex general. L'INE destaca que aquesta diferència entre les dos taxes és la més elevada des del començament de la sèrie, a l'agost de 1986.

L'IPC interanual a impostos constants va aconseguir a l'octubre el 6,1%, set dècimes més que la taxa general, per la baixada de l'impost especial sobre l'electricitat.

En taxa mensual (octubre sobre setembre), l'IPC va encadenar el seu tercer repunt consecutiu en pujar un 1,8% a l'octubre, un punts més que al setembre. A aquest increment va contribuir l'encariment de l'electricitat, del vestit i el calçat, de les gasolines i de les fruites, el pa i la carn.