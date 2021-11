LCD Soundsystem, J Balvin, The Killers y Pet Shop Boys cabezas de cartel de la próxima edición de Bilbao BBK Live

20M EP

NOTICIA

LCD Soundsystem, J Balvin, The Killers y Pet Shop Boys serán los cabezas de cartel de la próxima edición de Bilbao BBK Live, en su 15ª edición, tras dos años de parón por la pandemia de la covid. El festival bilbaíno será el único en Europa en el que actuará LCD Soundsystem en 2022. También se subirán al escenario en Kobetamendi Stromae, Moderat, Placebo, M.I.A., Nathy Peluso y Four Tet, así como la programación completa de Basoa, según ha informado Last Tour.