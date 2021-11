Desallotgen a 50 persones d'un edifici de Benidorm després de l'incendi d'una vivenda

El foc es va originar anit, sobre les 21.45 hores, en un edifici del carrer Murtal, de Benidorm.

L'incendi es va declarar en una vivenda de la planta set d'un edifici de 27 altures i els bombers van evacuar a 50 persones com a mesura preventiva i per a evitar intoxicacions per fum.

Per a l'extinció del foc es va utilitzar la tècnica de la columna seca. Una vegada sufocat, els bombers van ventilar la vivenda a causa de la gran quantitat de fum que hi havia.

En l'operatiu va intervenir una Unitat de Comandament de Prefectura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP), una autoescala (AEA), un sergent, un cap i sis bombers del parc de Benidorm.