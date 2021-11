CaixaBank inicia aquest divendres la integració tecnològica de Bankia

Ahir, dijous, ja es van fer evidents alguns preparatius de la integració. Per exemple, els clients de Bankia van poder observar que l'actualització del seu saldo en compte, després de realitzar alguna operativa, no s'efectuava de manera immediata, sinó que ho feia al cap de 2 o 3 hores.

El procés arrancarà formalment a les 15.00 hores d'aquest divendres, després del tancament al públic de les oficines, amb la migració d'informació dels sistemes de Bankia als de CaixaBank. Quedarà temporalment suspesa l'actualització de saldo en els canals digitals de Bankia i el client només veurà les dades registrades el divendres en consultar la seua posició.

La fase de migració conclourà previsiblement durant la nit del dissabte, 13 de novembre, i en eixe moment la web i l'aplicació de banca mòbil de Bankia quedaran automàticament redirigides a la web comercial de CaixaBank i a les aplicacions CaixaBankNow i imagin.

A partir del diumenge 14, els clients de Bankia podran descarregar-se les aplicacions de banca digital de CaixaBank i accedir a ells i tota la informació sobre la seua posició haurà sigut transferida als sistemes de CaixaBank.

En el seu primer accés a la banca mòbil de CaixaBank, els usuaris podran utilitzar les mateixes claus que utilitzaven amb Bankia. Necessitaran comptar amb el seu telèfon mòbil per a les comprovacions de seguretat que els requerirà el sistema, per la qual cosa han de comprovar que l'entitat financera té actualitzat el seu nombre o, en cas contrari, veuran limitada la seua operativa digital, i podran accedir de manera consultiva però sense poder realitzar compres per Internet fins que informe al banc del seu número de telèfon actual.

SENSE BIZUM NI FER TRANSFERÈNCIES DURANT EL CAP DE SETMANA

CaixaBank ha avisat que els clients procedents de Bankia patiran aquest cap de setmana algunes interrupcions temporals dels servicis de banca digital. Aquests usuaris podran consultar els seus productes i saldos, però no realitzar operacions, com transferències.

També deixarà d'estar operatiu el servei Bizum per als enviaments de diners que tinguen com origen o destinació un compte de Bankia, des de les 15.00 hores d'aquest divendres i fins que concloga la migració (previsiblement dissabte a la nit).

Es mantindran totalment disponibles tots els caixers automàtics i TPV durant el procés d'integració tecnològica, tot i que durant unes hores els usuaris no podran veure en el seu compte el saldo actualitzat després de les retirades d'efectiu o els pagaments amb targeta de dèbit.

També funcionaran amb normalitat les targetes emeses per Bankia, amb el que podran realitzar-se compres en botigues físiques i també 'online'.

Els clients d'origen CaixaBank no es veuran afectats per cap d'aquestes interrupcions temporals i tampoc es preveuen alteracions en la disponibilitat de la xarxa de caixers automàtics i dels TPV de comerços.

CANVIS A PARTIR DEL PRÒXIM DILLUNS

A partir del pròxim dilluns, 15 de novembre, no hi haurà diferències en l'oferta comercial i en la capacitat operativa i totes les oficines de l'entitat oferiran el mateix catàleg de productes i serveis, treballant amb la mateixa plataforma tecnològica.

Després de la integració d'aquest cap de setmana, els clients procedents de Bankia ja no podran operar a través de la web ni de l'app d'aquest banc, i hauran d'usar les de CaixaBank o imagin.

En CaixaBankNow, els clients podran veure i gestionar les seues targetes, així com autoritzar operacions en comerç electrònic. Per a autoritzar determinades operacions, com a transferències o traspassos, necessitaran descarregar l'app CaixaBankSign, que és l'aplicació de firma mòbil de CaixaBank.

Quant al número de compte, els usuaris procedents de Bankia sí veuran modificat el codi IBAN, que canviarà a un nou número de compte de CaixaBank, encara que no hauran de fer cap gestió sobre els productes vinculats al seu compte, com a targetes o domiciliacions d'ingressos o pagaments, ja que automàticament canviaran al nou número de compte.

Els antics clients de Bankia no necessitaran canviar de targeta després d'aquesta integració operativa, sinó que podran seguir operant amb normalitat amb la de Bankia fins que automàticament els siga renovada quan s'acoste la seua data de caducitat.

Com els números de la seua targeta no canviaran, aquests clients no hauran de fer canvis en les seues domiciliacions, que es mantindran tal com les tenen configurades actualment.

Des de març, aquests clients podien realitzar reintegraments a dèbit i consultes de saldo en caixers CaixaBank sense comissió, mentre que a partir d'aquest diumenge tindran accés als més de 13.000 caixers automàtics de CaixaBank per a realitzar totes les operatives disponibles.