La Comunitat clareja amb cel nuvolós i registrarà precipitacions en el litoral nord d'Alacant i sud de València

A més, durant aquesta jornada hi haurà vent del nord-oest fluix a moderat al nord de Castelló i, en la resta, variable fluix amb intervals de nord-est moderat a últimes hores en el litoral.

Les temperatures mínimes aniran en lleuger ascens i les màximes no patiran canvis. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 13ºC i una màxima de 23; la de Castelló, de 14 i 23; i la de València, d'11 i 23ºC.

Per a demà, dissabte, no es descarten precipitacions localment fortes als voltants del cap de la Nao. El diumenge hi haurà cel nuvolós i al final de dia s'esperen arruixades disperses en els litorals del sud de València i nord d'Alacant.