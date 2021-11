Harry y Meghan admiten en el juicio que mintieron: sí ayudaron a los autores de su biografía no autorizada

Ya dijeron que a partir de que se vaya superando la pandemia su intención era la de aparecer más veces públicamente y dar sus mensajes sobre ecologismo o redes sociales, entre otros temas. Pero antes de ello, Meghan Markle y el príncipe Harry no pueden tener ninguna tara detrás. Una tara, por ejemplo, como haber faltado a la verdad en sede judicial. De ahí que hayan rectificado.

Los duques de Sussex han admitido ante el tribunal de justicia que no obraron bien y que mintieron en sus declaraciones previas. Es decir, que sí que ayudaron con ciertos pasajes, para dar lo que han definido como "contextualización", a los autores de Finding Freedom, la biografía no autorizada de la pareja.

Pero para entender el resto el contexto de toda esta situación hay que remontarse unos meses, al juicio que mantienen los duques con el periódico británico Mail on Sunday por la publicación íntegra de una carta privada que la exactriz le envió a su padre, Thomas Markle, en la que le pedía que dejase de hablar de ella con los medios, porque solo lo hacía por algo de notoriedad y a la duquesa le estaba afectando -pues suponía toda una fuente de datos que luego usaban sus detractores para atacar-.

Tal y como explicó un juzgado ordinario en su resolución, publicar aquella carta fue una extralimitación del tabloide en su derecho a la información, pues invadía la intimidad de Meghan. Pero en su recurso, el grupo editorial ANL (al que pertenece el susodicho diario) sostuvo que la propia duquesa había fomentado la exhibición pública de su privacidad al colaborar con Omid Scobie y Carolyn Durand, autores de Finding Freedom, en el proceso de creación de la biografía no autorizada.

Vehementemente, Meghan y Harry negaron cualquier implicación en la obra, reiterando que no contaba con la aprobación de ninguno de los dos. Sin embargo, la corte ha seguido investigando debido a los recursos interpuestos por el Mail on Sunday y todo cambió cuando llamaron a declarar a Jason Knauf.

Este hombre era el entonces jefe de prensa de la pareja y no solo debía colaborar con su testimonio, sino aportar evidencias de sus palabras. El ahora publicista contó la verdad y presentó ante la justicia varios correos electrónicos que demostraban que tanto Meghan como Harry ofrecieron apuntes y orientaciones a Scobie y Durand para que los datos sobre su vida no fuesen erróneos.

Y ahora, de vuelta al presente, y una vez confirmada su participación en el libro, lo que podría suponer que fuese admitida como válida la publicación de la carta a su padre, Meghan Markle ha enviado al tribunal un extenso comunicado en el que se disculpa por haber borrado de su mente aquellas pequeñas asistencias que les dieron a los escritores y periodistas de Finding Freedom.

"Me disculpo ante el tribunal por no haber recordado esos intercambios de información en el momento adecuado. En absoluto tenía intención de confundir o engañar a la corte", es parte de las palabras de Meghan que un testigo ha leído en el juicio, según recogió la agencia AP. Eso sí, en el comunicado se insiste en que jamás autorizó la publicación de la carta a su padre.

"Siempre me he referido a esa información sobre mis antecedentes como 'recordatorios' que le hice al señor Knauf, ya que se trata de información que él me había pedido un tiempo atrás -desde el año 2016- para poder lidiar mejor con la prensa en lo que respecta a mi historial familiar", reconoce Meghan. "Pero esos datos nada tienen que ver con los relatos tan detallados y exhaustivos que aparecen en el libro, de los que el demandado [el Mail on Sunday] asegura que quise que fueran de dominio público. Nada más lejos de la realidad", puntualiza.