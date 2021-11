Talls en el metro després de l'apedregada de dos combois

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha denunciat l'apedregada durant dos dies d'aquesta setmana de dos trens de les línies 1 i 2 de Metrovalencia, uns actes vandàlics que han obligat a modificar el servei entre València Sud i Torrent Avinguda i entre Paterna i Llíria fins a un altre avís. Segons van informar ahir fonts d'FGV, es tracta de dos actes vandàlics que es van registrar el dimarts i dimecres a la vesprada.

El primer va ocórrer sobre les 19.30 hores a Paiporta i va afectar el frontal i al lateral del comboi que anava en circulació, i que va patir clivelles en el cristall. No obstant això, no es va arribar a trencar ni va haver-hi danys personals, ja que es tracta d'un cristall de doble capa i amb recobriment interior. En aquest cas, el maquinista es va adonar del succeït en el moment.

El segon va ocórrer el dimecres a la vesprada en la mateixa línia 1, encara que no es coneix l'hora exacta ni la localització, ja que el conductor no va detectar l'impacte i no es va descobrir l'acte vandàlic fins a arribar a una parada. En tot cas, segons fonts de l'empresa pública de la Generalitat, va haver de ser abans de les 17.00 hores i va afectar únicament un lateral.

Els dos trens estan en reparació, per la qual cosa a data d'ahir hi havia menys combois en funcionament en eixa línia, i d'ací la modificació del servei, encara que, segons l'empresa, es va compensar amb un altre tren del taller. Ferrocarrils ha presentat una denúncia per aquests fets i ha demanat a la Guàrdia Civil i la Policia Local de la zona col·laboració per a vigilar i evitar que es produïsquen aquests incidents.

Fals avís de bomba

D'altra banda, agents de la Policia Nacional han detingut a València a un home d'uns 21 anys que presumptament va publicar a través de xarxes socials un fals avís de bomba en una estació de metro de València. Les investigacions es van iniciar el passat 30 d'octubre, en tindre coneixement els investigadors que una persona, a través d'un perfil d'una coneguda xarxa social, va llançar una amenaça amb la col·locació d'una bomba en una estació de metro de València.

L'avís va provocar la mobilització de diferents unitats. Efectius de la Policia Nacional, a més de personal de seguretat privada del citat servei públic, van acudir al lloc de l'amenaça per a realitzar una requisa de seguretat amb la finalitat de localitzar l'artefacte sospitós, segons va detallar ahir la Prefectura en un comunicat. Finalment, l'avís va resultar ser una amenaça falsa.

Tall en la línia Sagunt-Zaragoza

Adif tallarà la circulació de trens entre Sagunt i Caminreal (Terol) del 19 de novembre al 3 de desembre per les obres de millora de la via Sagunt-Saragossa, que inclouran remodelacions d'estacions en la Comunitat Valenciana i Terol. Hi haurà servei alternatiu d'autobusos.