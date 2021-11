El XVIII Curso de Cine y Literatura en inglés proyecta el episodio piloto de la serie 'The Durrells' de Steve Barron

El XVIII curso de cine y literatura en inglés 'Pilots and More' proyectará este viernes, 12 de noviembre, el episodio piloto 1.1 de la serie 'The Durrells'. La sesión dará comienzo a las 17,00 horas en el aula 202 del Edificio de Filología de la UR (C/ San José de Calasanz, 33). Quienes asistan tendrán la posibilidad de escoger el visionado en versión original con subtítulos en inglés (V.O.S.I.) o en versión original sin subtítulos (V.O.).