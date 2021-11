Saco de dormir parece... ¡abrigo es! Esta es la prenda "superplegable" de Amazon que vas a querer tener este otoño

El otoño es, por excelencia, la época de la cebolla. Y no, no nos referimos a la de la hortaliza, sino a nuestra forma de vestir y es que seguro que te identificas con esta situación: sales de casa por la mañana temprano y tienes que abrigarte, porque las bajas temperaturas (¡o los días de lluvia!) nos hacen muy difícil el camino hasta el trabajo. Sin embargo, al mediodía, te ves obligado a ir desprendiéndote de capas para poder sobrellevar una temperatura otoñal, pero estable, que vuelve a descender al caer el sol. Tranquilo, no eres el único... ¡si hasta tiene nombre propio! La "cebolla" meteorológica le llaman.

Por ello, nuestro armario debe estar preparado para ayudarnos a sobrellevar esta época, lo que se traduce en una disposición ordenada, con ayuda de las perchas troqueladas, y en unas prendas adecuadas para ello. Los jerséis finos que podemos superponer encima de camisas y las sudaderas son los mejores aliados para esta época para, por último, terminar con un abrigo otoñal. Sin embargo, conforme pasa el día y nos vamos quitando capas, nos vemos obligados a cargar con ellas encima. En 20deCompras tampoco nos gusta esa situación y, por ello, te traemos una solución: un abrigo que está a la venta en Amazon... ¡que se puede doblar como un saco de dormir!

Este abrigo está disponible en más de 15 colores. Amazon

Esta prenda, la más vendida en la categoría de chaquetas para hombre, está disponible en 19 colores y su precio oscila entre los 28 y los 37 euros, dependiendo de la talla y el color escogido. Entre sus ventajas, además de que podemos doblarlo y transportarlo fácilmente, está el que es acolchado, ligero y resistente al agua, por lo que es un abrigo todoterreno. Sus puños son elásticos y dispone de cuello alto. Está elaborado con poliéster, lo que permite lavarlo a máquina. Los más de 10.000 comentarios recibidos y sus casi cinco estrellas doradas bien merecen darle una oportunidad.

