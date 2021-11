Desde el pasado fin de semana, Kiko Matamoros y Marta López Álamo han copado titulares por una aparente discusión que podría revelar una crisis en la relación. Sin embargo, esto podría haberse convertido en todo lo contrario por la reacción del tertuliano: ¿es posible que la pareja se haya casado?

Estos rumores fueron tratados por María Patiño tanto en Socialité como en Sálvame, después de que se revelara en Sábado Deluxe que había dejado de seguir en Instagram a su novia. De hecho, el colaborador vivió este jueves un duro enfrentamiento con la periodista en el que le dijo que había cometido un "delito", como hace "habitualmente", al entrometerse "en la vida de los demás".

Al parecer, Matamoros se vio obligado a pedir perdón después de enterarse de que la fuente de su compañera era la propia Marta López Álamo, quien le contó todo a través de una llamada telefónica. Pero, una vez solucionado este asunto en el programa, las informaciones sobre la pareja cambiaron de tercio drásticamente.

¿Se ha casado Kiko Matamoros en secreto? La cara de Belén Esteban me representa JAJAJAJ #yoveosalvame pic.twitter.com/e2AP3kcztL — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 11, 2021

"Simplemente quiero preguntar: ¿te has casado o no?", le preguntó Kiko Hernández, uno de sus amigos más cercanos en el programa, mientras el tertuliano estaba tocándose un anillo. Mientras él negaba con la cabeza, empezó a reírse, lo cual hizo que sus compañeros no le creyeran.

"¡Sí, hombre, por favor! Es que se han casado", espetó María Patiño y el público empezó a aplaudir. "Estáis fatal", dijo Matamoros llevándose las manos a la cabeza, sin dejar de reírse.

Kiko Hernández siguió con la ¿broma? y se acercó a darle la enhorabuena, mientras él decía que no. "Yo no entiendo nada", se oyó decir a Belén Esteban de fondo.