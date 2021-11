Detienen a otro presunto implicado en la matanza de la familia de mormones en México

Autoridades de México informaron este jueves de la detención de Ricardo "N" en Nuevo Casas Grandes, en el norteño estado de Chihuahua, por su presunta relación con la matanza en la comunidad La Mora, en Bavispe, Sonora, ocurrida el 4 de noviembre de 2019.

"Con trabajos de inteligencia del Grupo Interinstitucional, se logró detectar un inmueble ubicado en la colonia [barrio] Juan José Salas del mencionado municipio, en el que radicaba el ahora detenido", señaló en un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El 4 de noviembre de 2019, hombres armados con rifles de asalto dispararon en una emboscada en la sierra entre los estados de Sonora y Chihuahua, en el norte de México, contra tres camionetas en las que viajaban mujeres y niños que salieron de la comunidad La Morita en el municipio de Bavispe hacia la comunidad mormona de LeBarón.

Según una de las versiones oficiales, en el ataque un grupo criminal confundió a las familias con sus rivales, dejando a tres mujeres y seis niños muertos, todos ellos miembros de la familia LeBarón.

Con la detención de este Ricardo "N", suman ya 25 los detenidos por el caso.

La detención, precisó la institución, se realizó en una acción conjunta coordinada entre el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Nacional (GN).

La acción se realizó el pasado miércoles 10 de noviembre en Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua.

Al detenido, quien presuntamente tiene relación con el ataque a integrantes de la familia LeBarón, se le encontró en posesión de un arma corta y una larga.

El detenido y lo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Exigen justicia dos años después

Esta detención se practica apenas unos días después de que Adrián LeBarón, padre de Rhonita Miller, asesinada junto a sus gemelos de apenas ocho meses de edad, denunciara que los familiares de las víctimas continúan clamando justicia, dos años después de la masacre.

"Ha sido un largo proceso, pero creo que a mí nadie me hace justicia, lucho para que me den calidad de víctima y hoy exponemos que estamos caminando hacia la justicia", dijo LeBarón en entrevista con Efe el pasado 4 de noviembre.

"En México la justicia es un caminar, no es un objetivo, en este país no se llega a la justicia y así funciona, es nuestra idiosincrasia y el sistema de Gobierno. El acceso a la justicia no existe en este país, está muy lejos", añadió LeBarón, quien alzó la voz por su familia, y también las familias Langford, Ray, Miller y Johnson, que resultaron asimismo afectadas.

En un acto conmemorativo bautizado como Duelo y Esperanza por México, en el Monumento a la Revolución, en el centro de la Ciudad de México, LeBarón, en compañía de familiares que viajaron desde Colorado, Utah y Minnesota (Estados Unidos), encendió decenas de velas a manera de homenaje.