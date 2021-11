Decisión inaudita en 'Secret Story': Luis Rollán es obligado a autonominarse

Telecinco emitió este jueves 11 de noviembre una nueva gala de Secret Story. Presentado por Jorge Javier Vázquez, el programa fue el último para Cynthia Martínez como concursante, pues fue la expulsada semanal. Pero no solo hubo despedidas.

También volvieron a ser concursantes de pleno derecho Miguel Frigenti y Adara Molinero, elegidos por la audiencia para ser repescados. Por su parte, Julen de la Guerra ganó un juego de la inmunidad que consistió en acumular el máximo número de puntos al tirarles bolas de pintura al candidato a la repesca que eligieran.

Los repescados no pudieron nominar ni ser nominados, pero Adara Molinero tuvo que hacer la función de una notaria, presenciar las nominaciones desde el cubo y contabilizar los votos. Esto no le salió muy bien, pues la joven le trasmitió a sus compañeros un resultado erróneo.

Pero que una concursante pasara a ser notaria y presentadora no fue lo único singular de la elección de los nominados. Y es que, la organización decidió que Luis Rollán se autonominara con el máximo de puntos que disponía: 3.

Por primera vez en la historia de los realities un concursante se nomina a sí mismo como penalización



▪️Luis Rollán se lleva sus propios 3 puntos en las nominaciones #SecretGala9 #Secret11N pic.twitter.com/Vry9NEalbE — telemagazine (@telemgzn) November 12, 2021

Ocurrió ante la exasperación del presentador, que no paraba de decirle al colaborador de Viva la vida que se apresurara al dar sus tres nombres. Sin embargo, este no hizo más que dudar durante varios minutos, algo en lo que acostumbra en cada gala y por lo que ya se le ha llamado la atención en alguna ocasión. "Parece mentira que trabaje en televisión", comentó Terelu Campos.

Tampoco le ayudó mucho al sevillano que el presentador no le avisara de que no podía nominar a los repescados ni que su nueva enemiga, Adara Molinero, estuviera presente. En cualquier caso, Vázquez le dio 10 segundos para que tomara la decisión y, como no lo hizo, terminó con sus tres puntos para él mismo.

Eso sí, lejos de suponerle una nominación, el concursante siguió sin salir a la palestra, pues ni estuvo entre los más votados ni Julen le nombró al hacer uso del intercambio que ganó con la inmunidad.