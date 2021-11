Jorge Javier Vázquez frena un nuevo ataque de Alba Carrillo a Telecinco en 'Secret Story': "El silencio te favorece"

Alba Carrillo regresó este miércoles al plató de Secret Story. Al igual que ocurrió con Nua, el novio de Miguel Frigenti, la modelo acudió como defensora de Lucía Pariente, aspirante a la repesca aunque, muy a su pesar, no fue elegida para reincorporarse al concurso.

El paso de Carrillo por Secret Story cuando su madre era aún concursante de pleno derecho fue una cadena de polémicas. La colaboradora atacaba continuamente a la cadena por favorecer a Adara Molinero, su eterna rival, y por ello llegó a abandonar las galas en alguna ocasión o incluso a pedir la expulsión de su propia madre del formato cuando esta estuvo nominada.

Además, desde directos compartidos en su cuenta de Instagram justificó las bajas audiencias del reality, si las tuviera, precisamente por sus favoritismos. Por estas cuestiones y por su vehemencia y dureza como defensora fue amonestada en varias ocasiones. Jorge Javier Vázquez llegó a decirle que debía poner el freno.

Cuando las aguas parecían haberse calmado, la modelo estalló contra la dirección, en este caso del Deluxe, por hacerle preguntas a su madre sobre ella durante un polígrafo. Según el artilugio, Carrillo había terminado su relación con Santi Burgoa a consecuencia de una infidelidad por parte de ella, algo que ya se rumoreaba.

En ese caso, la colaboradora criticó a los redactores y se negó a participar en la entrevista a su madre. El programa, por su parte, tomó la determinación de que no se quedara en la tertulia sobre Secret Story. Y fue precisamente por esa supuesta infidelidad que la moelo tuvo un nuevo enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez este jueves.

"No hagas pulsos que vas a perder y que te van a hacer daño"

Ocurrió cuando Cynthia Martínez (recién expulsada) coincidió con José Antonio Canales Rivera al negar que ambos habían tenido conversaciones antes de que comenzara el reality, contrario a lo que salió en el polígrafo que el extorero hizo el pasado sábado.

Alba Carrillo yendo contra Conchita la poligrafista y contra la cadena, una vez más #SecretGala9 pic.twitter.com/by2WMzp0la — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 12, 2021

Cuando este le quitó importancia a las informaciones vertidas por Conchita, a Carrillo le faltó tiempo para sumarse y criticar los polideluxes, y dejó claro que no se fiaba de ellos. "Alba, tápate, que el silencio te favorece. No me hagas ir más allá. Estás haciendo una cosa muy grave, desacreditando algo que sabe mucha gente. No hagas pulsos que vas a perder y que te van a hacer daño", dijo el presentador, muy contundente.