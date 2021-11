Pese a las lágrimas de Lucía Pariente, Miguel Frigenti y Adara Molinero son los repescados de 'Secret Story'

Este jueves culminó el proceso de la repesca, que había ocupado varias semanas de Secret Story, aunque llevaba comentándose en plató desde que se marchó Miguel Frigenti al inicio del concurso. Sin embargo, la audiencia decidió darle una nueva oportunidad.

Los finalistas de la repesca resultaron ser él, Lucía Pariente y Adara Molinero, tres pesos pesados indiscutibles de la edición. El martes, estos pasaron a convivir con los concursantes de pleno derecho y, desde su reencuentro, pusieron todo patas arriba.

Fue este jueves cuando la competición llegó a su desenlace. Adara Molinero, la apodada reina de los realities, fue la primera repescada. La influencer, que no había llegado a estar fuera de la casa de Guadalix de la Sierra ni una semana, entró pletórica ante unos concursantes que, en su mayoría, no celebraron la noticia, sino todo lo contrario. "Tanta alegría no, por favor", comentó Molinero.

En la sala contigua quedaron Lucía Pariente y Miguel Frigenti visiblemente afectados, pues habían mostrado por activa y por pasiva su interés por quedarse. Tanto fue así que incluso desde plató se pidió la repesca de los tres, aunque no fue posible: solo hubo dos plazas.

Adara al despedirse de Lucía: "Me llevo otra imagen de ti" ❤️ #SecretGala9 pic.twitter.com/pOlgKZuCbA — nato 👠 (@natocomenta) November 11, 2021

Cuando Jorge Javier Vázquez sorprendió a Frigenti y Pariente con la noticia de que uno de ellos volvería al concurso como repescado, esta última no pudo contener las lágrimas y pidió ser ella, pues el programa estaba siendo "su gran experiencia".

Sin embargo, el público se decantó por Frigenti que, al igual que Adara, se reincorporó a la casa sin provocar muchas celebraciones entre sus compañeros. En cualquier caso, los expulsados han pasado a ser concursantes de pleno derecho, con una salvedad: no podrán obtener la esfera de 50.000 euros.