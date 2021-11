Poco queda de la relación que tuvieron Cristina Porta y Miguel Frigenti al principio de Secret Story. Desde que se conocieron, formaron un vínculo que parecía irrompible. Y es que, el hecho de que el colaborador de Sálvame fuera uno de los primeros expulsados, le distanció mucho de la que fuera su gran descubrimiento del programa.

Aunque cuando él fue expulsado ella hizo equipo con Luca Onestini y Adara Molinero, en la actualidad esta última es prácticamente enemiga de Porta, pues la periodista decidió dejar de hablar a la reina de los realities sin darle muchas explicaciones.

Esto no fue bien recibido por Frigenti desde fuera que, tal y como dijo en varias ocasiones, no entendió el cambio de comportamiento de Porta. Precisamente por las nuevas filias y fobias de los concursantes, Porta y Frigenti tuvieron varios desencuentros desde que este volvió a Guadalix de la Sierra como candidato a la repesca.

Mientras que él no estaba dispuesto a relacionarse con Isabel Rábago y Cynthia Martínez, nuevos apoyos de Cristina Porta; esta tampoco se planteaba acercarse a Adara Molinero, la gran aliada de Frigenti, por lo que los dos participantes se enfrentaban a una situación bastante complicada.

Este jueves y poco antes de que comenzara la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, la bomba terminó de estallar y, si quedaba algún resquicio de la antigua amistad, desapareció. El motivo fue la prueba semanal, para la que Porta escribió un guion que a Frigenti no le hizo ninguna gracia, pues interpretó algunas de las expresiones de su compañera como ofensas personales.

Frigenti bajando los humos de Cristina: “¿Tú quién te crees que eres?



Bravisimo @MiguelFrigenti 👏🏻 #SecretGala9 pic.twitter.com/PJuObJYJvZ — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 11, 2021

Por ello, el periodista se negó a participar en la prueba: "Me están provocando continuamente. Mi parte del guion es asquerosa, y lo que más me jode es que la hayan escrito mis amigos" dijo, visiblemente molesto. Después, se dirigió directamente a la joven.

"Me parece muy fuerte que tú, que vas de amiga leal, hayas participado en este guion de mierda. Ese es el tipo de amiga que eres. Falsa", sentenció. Por el contrario, la periodista aseguró que había hecho cambios en el guion para protegerle. Ya durante la gala, ambos vieron vídeos de lo que habían comentado al respecto a lo largo de los últimos días, algo que no ayudó a la reconciliación.

Cristina muy dolida al enterarse del tweet de su hermana sobre Miguel Frigenti #SecretGala9 pic.twitter.com/COSFgFsQse — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 11, 2021

Tampoco que Frigenti nombrara a la hermana de Cristina Porta y un supuesto ataque por redes por no defenderla con suficiente ahínco en los platós. "Si mi hermana le pone verde, ya no tengo nada más que decir, eso es que estoy muy equivocada", dijo la joven, que poco antes había reiterado lo mucho que seguía queriendo a Frigenti.

"Si yo hubiese entrado aquí y hubiese defendido a Cristina, nada de esto hubiera pasado, si realmente ella fuera tan amiga no estaría diciendo todo lo que ha dicho. No me conoces de nada, afortunadamente. No eres el ombligo del mundo, me has protegido a mi y yo te he protegido a ti. Ya está, no merece la pena", respondió Frigenti.

Por su parte y entre lágrimas, Porta destacó que su hermana pertenecía a un ámbito muy distinto al de la televisión, por lo que era determinante que hubiera sentido la necesidad de expresar sus ideas en las redes sociales.

Cuando terminó la gala, la joven y Luca Onestini quisieron saber más al respecto, y Frigenti citó a Fátima, la mejor amiga de Cristina Porta. Tras esto, la joven terminó yendo al Cubo para hacerle saber a la organización que el periodista le había comunicado información del exterior.