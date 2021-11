Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "No soy muy celosa, pero tampoco me gusta que me falten el respeto"

Tras la entrevista a Ed Sheeran en El hormiguero este jueves (que presentó su nuevo disco, Equals), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad del programa con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Uno de los temas que trataron fue la imagen de la novia de Jeff Bezos mirando obnubilada a Leonardo DiCaprio durante una gala: "La mirada que le pone la novia de Bezos a DiCaprio es la misma que puso mi mujer cuando vino Harrison Ford al programa", recordó Motos.

El presentador quiso saber si sus colaboradores eran celosos: "Yo era más celosa, pero he ido aprendiendo con el tiempo. Creo que los celos son síntoma de inseguridad", reconoció Roca.

"Yo tengo incapacidad para ser celoso. Los celos son una enfermedad y me parece un tema serio cuando lo identifican con el amor", añadió su marido, Juan del Val.

Nuria Roca y Juan del Val, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Entonces Motos se dirigió a Falcó: "Estamos hablando de los celos que podría sentir Tamara si viera a su chico flirtear...". La hija de Isabel Preysler se pensó la respuesta, pero admitió que "Íñigo no es mucho de flirtear".

"¿Tú eres celosa?", le preguntó el presentador. "Procuro no serlo. No soy muy celosa, pero tampoco me gusta que me falten el respeto. Hay un límite porque he visto relaciones cercanas a mí e incluso yo lo he sufrido que, porque uno de la pareja se ponga a hablar con otra persona, su pareja se ponga a sudar la gota gorda, y eso es horrible".

"Otra cosa es si considero que hay una tontería inaceptable, entonces, no es que me ponga celosa, es que creo yo lo valgo y que se vaya a freír monas...", concluyó entre aplausos la colaboradora del programa de Antena 3.