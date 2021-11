España se pronuncia por primera vez sobre la crisis en la frontera polaca: no habla de muros y pide "solidaridad"

España no quiere muros en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Así lo dejó claro este jueves desde Bruselas el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que pidió una respuesta "solidaria e integral" para resolver la crisis humanitaria. Es la primera vez que el Gobierno se pronuncia sobre el asunto, y lo hace después de que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, abriera la posibilidad a que la UE financie una valla en la zona.

Para el ministro el asunto exige un "debate sereno" y no se pronuncia directamente sobre la opción abierta por Michel. "Sobre cuál debe ser la respuesta europea, no debemos de quedarnos en tal o cual declaración, sino sentarnos y ver una respuesta integral. No hay soluciones únicas", expresó Albares. Asimismo, pidió "consenso" a la hora de actuar.

"Queda claro que frente a la migración irregular no puede haber más que una respuesta europea. Los migrantes no vienen a España, Italia o Grecia, vienen a Europa. Si el problema es europeo la respuesta debe ser europea", prosiguió el ministro, que también respondió a la amenaza de Alexandr Lukashenko de cortar el gas hacia Europa. En este sentido, Albares avisó al líder bielorruso que ni la energía ni la migración "deben usarse nunca como arma política".

Lukashenko ha dado un paso más en su pulso con la UE este jueves y ha sugerido el corte del suministro de gas a los países vecinos en respuesta a la crisis con Polonia y Lituania, de los que ha dicho que deben "pensar antes de hablar". "Proporcionamos calefacción a Europa y aún así nos amenazan con cerrar la frontera. ¿Y si cerramos el paso de gas natural?", se ha preguntado el mandatario.