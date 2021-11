PSOE y Podemos achacan a la "cascada" de fondos de Europa y del Gobierno el aumento presupuestario en Familia

Así lo han defendido este jueves durante la comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha desglosado las cuentas de su departamento para 2022.

De "cascada" de fondos lo ha considerado la procuradora socialista María Isabel Gonzalo, quien ha añadido que los Presupuestos de la Consejería para 2022 "confirman la apuesta" de la Junta de Castilla y León "por la privatización de los Servicios Sociales".

"La Junta vuelve a incrementar la financiación de los conciertos para la prestación de servicios", ha criticado Gonzalo, quien ha sostenido que las aportaciones del Gobierno de España "se han incrementado el 27 por ciento" mientras la aportación del Ejecutivo autonómico "sólo crece el 7,42", tras recordar que el año pasado la aportación de la Junta "disminuyó un 2,35 por ciento".

En esta línea, ha destacado que la financiación del Gobierno de España al Plan concertado de servicios sociales "crece el 96,94 por ciento" y ha destacado "el incremento del 19,4 por ciento" de la aportación del Ejecutivo central a la dependencia, con lo que la aportación del Estado a la dependencia "crece hasta casi el 40 por ciento del gasto total frente a la aportación del 23 a la que se limitó la aportación del Gobierno de Rajoy".

Asimismo, la portavoz socialista ha recrodado que la Consejería también recibe 74,5 millones de euros del Gobierno de España a través del Mecanismo para la Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en cuanto a los Fondos Europeos, del total de 89.107.029 euros de las inversiones recogidas en el Presupuesto de la Consejería, 76.874.660 "proceden de Transferencias finalistas o inversiones financiadas por la Unión Europea", el 86,16 por ciento.

Además, Gonzalo ha expuesto que la prestación económica vinculada, o cheque servicio, es una prestación "que no garantiza igualdad de oportunidades a todas las personas de Castilla y León", ya que "ofrece una ayuda para abonar los gastos derivados de un servicio" y "si la persona a la que se la concede esta prestación tiene capacidad económica para poner el resto del coste del servicio lo hace y si no tiene capacidad económica, no tiene acceso a ese servicio".

"NI JUSTO NI IGUALITARIO"

"Eso no es justo ni igualitario", ha señalado Gonzalo, quien ha tachado de "engaño" que la Junta "anuncie a bombo y platillo estrategias y planes que luego no aparecen en el Presupuesto".

Es el caso, a su juicio, del Programa de actuaciones estratégicas con la población gitana en Castilla y León (2021-2030), al que la Junta "iba a destinar 40 millones de euros que no aparecen en el Presupuesto para 2022", donde figura la partida "congelada", o del Plan estratégico contra la soledad no deseada y el aislamiento social de Castilla y León 2022/2027. "No aparecen los 100 millones, 20 cada año, que nos vendió Mañueco", ha criticado.

Por su parte, la procuradora de Podemos Laura Domínguez ha tachado de "falacia" el incremento presupuestario cuando "74 millones vienen del Gobierno de España y otros doce de fondos europeos", por lo que "no hay un esfuerzo inversor de la Junta".

Domínguez ha mostrado la preocupación de su formación por la atención residencial, ya que "no hay dinero a mayores para financiar mejoras", por lo que se ha preguntado "cómo van a hacer atención individualizada centrada a la persona".

En este sentido, ha tildado de "lavado de cara" la nueva ley, tras lo que ha expresado también su preocupación por las políticas de igualdad, que reciben "sólo un 0,08 por ciento del global de los Presupuestos", a pesar de que las mujeres representan "la mitad de la población".

Frente a esto, al procuradora de Ciudadanos Alba Priscila Bermejo ha abogado por tener en cuenta, antes de cualquier consideración, la crisis sanitaria y socioeconómica "sin precedentes" soportada, tras lo que ha ensalzado la "valentía y responsabilidad" de estas cuentas.

En este sentido, el 'popular' Miguel Ángel García Nieto ha defendido el "esfuerzo inversor" de este Presupuesto "récord" e "integrador" para "permitir que los Servicios Sociales lleguen a todos los puntos" del territorio y "avanza en innovación y modernización".