Ante la posibilidad de entrar de nuevo en Secret Story gracias a la repesca, Adara Molinero condeció una entrevista a la revista Lecturas en la que compartió desgarradoras declaraciones sobre su pasado de malos tratos.

El medio de corazón compartió este miércoles algunas de sus declaraciones, como que había tenido que ir al psicólogo para superar el maltrato que padeció por parte de la expareja de su madre, Elena Rodríguez. Y, ahora, dicho medio a revelado nuevos datos.

La ganadora de GH VIP recuerda en su conversación la distancia que tomó con su madre al poco tiempo de nacer su hijo, Martín, en común con Hugo Sierra. Los episodios que ambas habían vivido les dejaron mella, y Molinero necesitaba alejarse.

"Separarme de mi madre era necesario y doloroso", explica, reconociendo que este paso fue doloroso, aunque también necesario para ambas, pues les permitió encauzar sus vidas: "A la vez fue sano para las dos, si no, al sentir dolor, se puede llegar a pagar con la otra persona".

Fue un año después de que naciera su bebé cuando la influencer paralizó la comunicación con su padre y su madre. "Fue horrible", admite, añadiendo que ir a terapia fue muy importante para ella.

No obstante, Rodri Fuertes -con quien acaba de superar una fuerte crisis- también fue, y es, una persona fundamental en su vida: "No sabe nadie todo lo que he llorado. Imagínate a Rodri al verme así. Ahí estaba comiéndose mi dolor".

"En mis peores momentos, él estuvo ahí", cuenta la ex gran hermana, que concluye: "Rodri soportó el dolor del distanciamiento con mi padre, lo de mi madre, mi separación de Hugo, el cambio de casa...".