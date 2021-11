El PP critica la oposición del PSOE a la comisión de investigación sobre Ghali: "Se ve claro que algo quieren tapar"

"Si el PSOE rechaza esta comisión de investigación es porque supone la mejor prueba de que participan en una estrategia clara en la que se llevan empeñando desde hace tiempo como es la ocultación", ha afirmado. Finalmente, y tras la votación, la comisión ha sido rechazada.

Ante esta decisión, ha criticado, "la transparencia de este Gobierno se está distanciando" ya que "si todo lo que se ha hecho es conforme a derecho, ¿qué problema hay en realizar esta comisión?. Si se oponen es porque no se habrá hecho todo conforme a derecho".

Jesús Ángel Garrido ha realizado estas declaraciones en el último punto del día del pleno que se ha celebrado este jueves en el Parlamento de La Rioja.

En concreto, el PP había solicitado la creación de dicha comisión pero el PSOE se ha opuesto. Durante su intervención, además, Garrido ha indicado que "el Gobierno de La Rioja ha participado estrechamente en la comisión de ese presunto delito que se está investigando en los juzgados de Zaragoza y muchos de sus altos cargos han pasado por el juzgado".

"Fue Andreu a quien se le avisó de la llegada de Ghali a La Rioja. No sabemos quién la llamó pero no es creíble que ella, como el resto de sus colaboradores, se enteraran por la prensa de la entidad de quien estaba ocupando una plaza en el hospital San Pedro", ha criticado Garrido.

Así las cosas, ha indicado, "hay muchas dudas de lo que ha pasado. Tampoco sabemos cuánto nos ha costado la estancia de Ghali en La Rioja y no sabemos si las facturas se han cobrado o no y por qué sucedió esto en La Rioja y no en otro sitio. Nosotros hemos preguntado mucho pero no nos han querido responder", ha finalizado Garrido.

RAZONES HUMANITARIAS

Durante el debate, la portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha afeado la intervención de Garrido "que se descalifica por si sola". Para Henar Moreno la intervención del 'popular' ha sido "demagogia barata y absurda" como lo es "jugar con la atención médica por razones humanitarias a decir que se está jugando con el dinero de los riojanos".

"Cualquier ciudadano que está en nuestro país tiene derecho a la asistencia sanitaria más allá cuando el señor Ghali tiene nacionalidad española y es ciudadano de un país como es el Sáhara occidental sobre el que España tiene obligaciones jurídicas en ello. No solo lo dice Naciones Unidas", ha dicho Moreno.

"Por tanto -ha indicado la portavoz del Grupo Mixto- lo que se hizo fue actuar conforme a la legalidad vigente y por razones humanitarias se atendió a Ghali y se hizo de forma identificada".

"EL GOBIERNO DE LA RIOJA NO PUEDE CREAR ATAJOS"

En el turno de portavoces, el diputado de Cs, Pablo Baena, ha considerado que "la gestión de la estancia de Ghali en el San Pedro parece no haber sido la correcta" y, por ello, "si bien compartimos la asistencia humanitaria" ésta "debería haberse hecho con un estricto cumplimiento de la legalidad".

Para Pablo Baena, "la realidad es que el Gobierno socialista no puede crear atajos para ciertas personalidades".

Finamente, ha indicado, "si nadie hizo nada mal y solo se seguían órdenes no debería haber preocupación por este asunto. Quien ha obrado de buena fe no tiene nada que temer porque no tiene nada que esconder".

"NO HAY NADA QUE INVESTIGAR"

En el turno del PSOE, el diputado Raúl Díaz ha querido recordar al PP que "ellos rechazaban las comisiones de investigación" cuando tenían mayoría absoluta y ante ellos les ha indicado: "¿Eso quiere decir que, según las palabras de Garrido, cuándo os negabais a esas comisiones de investigación quería decir que eran verdad?".

"Sea como fuere hoy presentan una comisión de investigación que ya solo se consume en Duquesa de la Victoria (sede del PP en La Rioja) para elaborar 'fake news'" pero ante ello les ha pedido: "Dejen de estirar el asunto porque saben perfectamente que no hay nada que investigar".

Además, el diputado socialista ha recordado que en el pasado mes de abril, la consejera de Salud "ya dijo alto y claro lo que ocurría en base a todas las normativas de protección de datos y atención sanitaria".

"Quizás el PP no quiere que se atienda a ciertas personas pero la realidad es que no hay nada que investigar" y les ha pedido al PP que pongan "ese espíritu investigador a otras personas que sí que vinieron y atendimos procedentes de otros territorios en nuestro Servicio Riojano de Salud", ha indicado.

Además, ha indicado, "el PP ha intentado hacer creer muchas cosas a los riojanos como que hubo alteraciones en las vacunaciones y hoy nos trae esta comisión de investigación pero la diferencia entre el PSOE y el PP es que, en este caso, cuando un juez nos pregunta, en el PSOE no tenemos ataques de amnesia. No nos ocurre eso".

Por todo ello, ha sentenciado, esta petición de comisión de investigación es "oportunista, carente de argumentos y ridícula. Difamación que intentan cometer hoy en comisión de investigación y no vamos a ser cómplices de un PP fragmentado, ni de su pataleo ni destrucción".