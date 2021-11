El músic Vicent Torrent i el periodista Xavier Aliaga, entre les incorporacions al CVC

Es tracta d'una llista acordada de deu noms: tres plantejats pel PSPV, altres tres pel PP, dos per Unides Podem, un per Compromís i un altre per Ciutadans.

En concret, el PSPV va acordar la reelecció de la doctora en Filosofia Ana Noguera, l'arquitecte Vicente González i l'escultora Empare Carbonell, mentre els 'populars' van proposar renovar la filòloga Ascensión Figueres i a l'historiador Joaquín Santos i incloure Marta Alonso -exdirectora general de Cultura amb l'últim govern del PP- en substitució de l'antropòloga Petra Pérez.

Unides Podem va tornar a triar l'actriu Rosana Pastor i va incloure l'escriptor Xavier Aliaga, enfront de la proposta del músic Vicent Torrent de Compromís en lloc del filòleg Ramon Roselló. Finalment, repeteix la comissària artística Begoña Martínez, a qui va proposar Cs.