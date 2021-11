Unides Podem adverteix que el pressupost d'À Punt per a 2022 incompleix la llei i demana 10 milions més

Segons els seus càlculs, seria necessari pressupostar aproximadament deu milions d'euros més que en l'exercici de 2022 (67 milions), una quantitat que "no pot eixir del pressupost actual de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) perquè podria fer insostenible el servei i afectar de forma significativa el contracte programa que en aquests moments s'està elaborant".

"Programes i sèries de ficció, així com les corresponents productores, podrien veure's afectades", avisa en un comunicat la portaveu adjunta Estefania Blanes (EUPV), per a recordar que porten anys reivindicant que puge progressivament.

Al seu juí, el pressupost hauria de contemplar la pujada del 2% dels salaris dels treballadors perquè es puguen equiparar als de la resta de funcionaris del sector públic valencià, al costat d'una partida específica per a compensar l'IVA que reclama la Hisenda estatal.

També adverteix que afectaria a la plantilla estructural de l'ens i al sector audiovisual, perquè "podria minvar la capacitat de despesa per a oferir nova programació de continguts de ficció, entreteniment, doblatge o subtitulació".

Segons la portaveu adjunta, estan pendents d'una reunió per a tractar totes aquestes qüestions amb la Conselleria d'Hisenda per a buscar solucions. "A més, estem valorant la possibilitat de presentar esmenes als pressupostos 2022 per a garantir una eixida per a la televisió de totes les valencianes", afig.

Aquest dimecres, la síndica del grup, Pilar Lima (UP) ja va avançar que volien donar "vidilla" als pressupostos en Les Corts per a seguir millorant algunes partides a través d'esmenes, com sol·licitar la taxa turística, la taxa del sucre i augmentar la quantia per a la radiotelevisió pública valenciana.

MISSES EN À PUNT

D'altra banda, UP també mostra la seua preocupació "pel conflicte establit entre el Consell Rector de l'ens i el Consell per la retransmissió de misses en la graella televisiva", davant el que recalca que "no poden tindre cabuda cap tipus de pressions relacionades amb qüestions editorials sobre el Consell Rector".