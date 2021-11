València estrena un laboratori de FP per a formar als futurs químics industrials

La presentació, que ha tingut lloc en el CIPFP Blasco Ibáñez, ha comptat amb la presència del conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i del president de SPB Global Corporation i de Quimacova, Miguel Bordeus.

Aquest laboratori era necessari per a traslladar les pràctiques que feien a les instal·lacions de la Universitat de València al col·legi de FP, ja que tenien manca d'espai i d'equipament i Miguel Bordeus va col·laborar amb l'aportació del material.

El laboratori, construït per la Conselleria, compta amb equipament aportat per SPB Global Corporation a través de Quimacova, l'Associació Química i Mediambiental del Sector Químic de la Comunitat Valenciana.

Durant la seua intervenció, el vicedirector del centre de formació ha indicat que el centre és "el bressol de la formació industrial de tota la Comunitat". Encara que ha destacat que són necessàries reformes, ha fet notar que l'administració és més lenta del que els agradaria.

En paraules del representant del centre, són necessàries injeccions econòmiques i de professorat, ja que el món educatiu i laboral estan molt separats. "La comunicació i el contacte directe entre el sector professional i l'educatiu és una de les solucions", ha asseverat.

Durant la seua intervenció, Bordeus ha assenyalat la falta de professionals en el sector químic, amb el que "les empreses havien de contractar gent d'altres ciutats". Ha destacat la importància del sector químic a la Comunitat Valenciana, que és el quart sector de la Comunitat, "molt sòlid i el millor pagat".

Quimicova ha donat 100.000 euros que s'han repartit entre els dos centres de València i Silla. Per la seua banda, el centre de València ha rebut 50.000 euros en mobiliari per al laboratori i 25.000 en instruments, mentre el centre IES Sanchís Guarner de Silla ha rebut 25.000 euros en instruments. "La nostra empresa va afrontar la donació i va contractar tot perquè no es perda el cicle", ha detallat Bordeus.

MARZÀ DESTACA 20 MILIONS PER A LA FP EN 2022

Durant l'acte també ha intervingut Marzà, qui ha destacat la "necessitat de sumar esforços en un objectiu comú". El conseller ha assenyalat el compromís amb la Formació Professional i ha avançat que en el pressupost de 2022 es destinaran 20 milions d'euros, a més d'agrair al sector privat la seua col·laboració.

Al juny es va graduar la primera promoció i va aconseguir una taxa d'empleabilitat propera al 100%, ja que el sector químic demanda cada vegada més personal tècnic especialitzat. Aquest curs s'han cobert les 72 places oferides entre el CIPFP Blasco Ibáñez de València i el IES Vicent Castell de Castelló, els únics dos centres on es pot estudiar aquesta titulació a la Comunitat. Per la seua banda, el grau mitjà de Planta Química de Silla ha cobert 24 de les 36 places oferides.

Com ha exposat el conseller, en les comarques de València s'han activat més de 3.300 noves places de Formació Professional i una bona part pertany a estudis relacionats amb la potenciació de l'economia sostenible.