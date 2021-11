Aprobada por unanimidad una PNL para abrir una oficina de turismo en la comarca de las 7 Villas y adecuar la LR-113

Durante el debate de la PNL, el diputado de Cs, Alberto Reyes, ha defendido la propuesta de su grupo porque -según sus palabras- esta PNL aporta "una mejora" a los ciudadanos de la localidad de forma "rápida y sencilla". Además, ha explicado, "tiene un fondo muy importante" ya que "se dota de mecanismos muy simples pero muy eficaces para que se puedan desarrollar".

Así las cosas, ha explicado, "lo que pedimos es que en la comarca de las 7 Villas haya una oficina de turismo que ayude a su desarrollo y que se adecue la carretera principal de esta zona, no solo para ello sino para la vida cotidiana de los propios vecinos".

Se trata de una iniciativa "muy oportuna" -a juicio de Cs- porque "hay cuatro macroproyectos que el Gobierno de La Rioja ha presentado a 'bombo y platillo' y que tienen un encaje idóneo con las necesidades de esta comarca". Además, ha explicado Reyes, "se deben asentar las bases más sencillas para permitir el desarrollo de esta zona tan importante para La Rioja".

Por ello, ha insistido, "es importante apoyar a esta comarca dando soporte, invirtiendo y dando los medios para el desarrollo turístico de esta zona". Una comarca que -como ha recordado- "está incluida en el desarrollo de la lengua castellana y que tiene un atractivo impresionante que hay que apoyar".

Por tanto "si queremos que vengan investigadores, queremos turistas y arraigo debemos ofrecerles una base mínima como es una oficina de turismo y una carretera que permita este desarrollo".

Durante el debate parlamentario de la PNL, la portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha criticado que el problema de las carreteras a las que hace referencia Cs "no es exclusivo de esta comarca" pero aún así "vamos a votar a favor porque queremos un transporte que vertebre todo el territorio".

En el caso del PP, el diputado Diego Bengoa ha explicado que esta PNL, con dos puntos diferentes, pretende "mejorar la vida de los ciudadanos de esta zona" y por tanto "es muy loable" pero "se debe poner el foco en otras cuestiones importantes porque el turismo es importante y favorece la recuperación de la comunidad pero hay que entender el entorno donde se ubicaría esta oficina".

"Por un lado -ha continuado- hablamos de infraestructuras cuya mejora es fundamental pero por otro también se debe mejorar la calidad de vida y el bienestar de los riojanos que apuestan por vivir en el medio rural los 365 días del año".

En este sentido, ha detallado, "no les podemos perder de vista y ellos deben ser el centro de las políticas que aprobamos en el Parlamento".

"Todos coincidimos en el valor medioambiental de esta zona pero hay que tener en cuenta que, con ciertas políticas del PSOE, se vacían nuestros pueblos como por ejemplo, con el tema del lobo. Todos podemos querer una oficina de turismo pero hay que tener coherencia con las explotaciones agrarias de las que dependen familias. Quizás una Oficina de Turismo no es su prioridad y sí les gustaría contar con un Gobierno de La Rioja y en Madrid que defiendan su elección y su forma de vida tradicional".

Sobre la propuestas de Cs, además, "queremos hacer un llamamiento a la ambición para dinamizar todo lo que las 7 Villas tienen que ofrecer".

Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Roberto García Bretón, ha anunciado el voto a favor del PSOE "porque creemos en el valle y la comarca y consideramos que debe ser potenciado y explotado. Es un valle lleno de oportunidades que tiene numerosos encantos y desde el PSOE trabajamos con este proyecto".

MONASTERIO DE CAÑAS

El pleno ha continuado con el debate -y posterior aprobación- de una PNL también del Grupo Parlamentario de Cs relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a adoptar las medidas necesarias, en colaboración con la comunidad cisterciense, para que el monasterio de Cañas abra al público en el plazo máximo de tres meses.

Medidas que no solo se dirigirán a asegurar su sostenibilidad financiera inmediata, sino a establecer una estrategia consistente para su conservación, divulgación y explotación como bien clave de nuestro patrimonio cultural y para el desarrollo económico de esa área rural.

La PNL ha sido aprobada por todos los grupos representados en la Cámara a excepción del Grupo Mixto.

La diputada 'naranja', Belinda León, ha pedido aprobar esta PNL para que entre todos "pongamos un granito de arena" para "mejorar los atractivos de nuestra comarca". "Con ello se permitirá que Cañas retome su fuerza y su capacidad de atracción para la zona".

En el turno de portavoces, la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Henar Moreno, ha anunciado su voto en contra porque hace tiempo "nosotros preguntamos al Gobierno de La Rioja cuáles eran las partidas de financiación a la Iglesia Católica y en el año 2020 se firmaron dos convenios con la Diócesis por un montante de más de 600.000 euros. Yo no sé si es suficiente o no pero la responsabilidad de mantener un patrimonio privado no lo tiene el Gobierno de La Rioja".

"En La Rioja -ha recordado Moreno- hay 266 bienes inmatriculados por el clero" y esta práctica "afortunadamente concluyó en 2015". Así las cosas, ha finalizado, "podríamos estar de acuerdo con esta PNL si pensamos que si destinamos dinero público la titularidad del bien también debería serlo. Si la iglesia tiene que vender patrimonio para restaurarlo tiene dos opciones; o darlo a lo público o venderlo para mantenerlo".

Por parte del PP, la diputada Begoña Martínez Arregui, ha recordado a Henar Moreno que "cualquier entidad privada que no pueda asumir ciertos gastos puede recibir una ayuda directa de la administración autonómica" pero "parece que siendo la Iglesia no". Aún así -ha recordado- "deben haber ayudas públicas porque son de interés cultural y así se establece".

En el caso del Monasterio de Cañas, ha explicado Arregui, "las monjas no pueden hacer frente no ya a la restauración sino a la propia reapertura y el Gobierno de La Rioja debe adoptar medidas para ayudar a la contratación de los guías y ayudar a este edificio para la mejora de la eficiencia energética y pasar de los relatos a los hechos".

Finalmente, por parte del GPS, Roberto García Bretón ha anunciado el voto a favor de su grupo porque "aunque compartimos ciertas cuestiones con el Grupo Mixto y aunque otros piensen que la izquierda busque quemar iglesias, la izquierda también quiere proteger y divulgar nuestro patrimonio eclesiástico o laico".

Además, ha indicado, "ya se han mantenido reuniones con los responsables para hablar de su apertura y más pronto que tarde las puertas de la Abadía se abrirán para el disfrute de los visitantes y los riojanos".

"Aún así -ha recordado- este edificio no pertenece al Gobierno pero estamos en negociaciones para que la apertura sea lo más rápido posible", ha finalizado.