Hizo sus pinitos como actor cuando era niño, aunque con los años se apartó de este plano para trabajar como presentador de televisión. Es deportista y está volcado en la cura de las enfermedades de médula espinal. Así es Will Reeve, el tercer hijo del mítico actor de Superman, Christopher Reeve.

A sus 29 años, Will Reeve, hermano de Matthew Reeve (41), Alexandra Reeve (37) ha pasado por distintas facetas, aunque con la que cada vez adquiere más popularidad es con la de presentador de la información deportiva de Good Morning America, lo que es un sueño para él, según ha llegado a manifestar.

Antes de aterrizar en la pequeña pantalla, Will Reeve hizo sus primeros papeles en el cine. De hecho, con solo 5 años participó en la película Into the Gloaming, que fue dirigida por su padre.

Un par de años después, poco antes de que el reputado actor falleciera -su madre, Dana Reeve, murió de cáncer de pulmón a los 44 años dos años más tarde- volvieron a trabajar juntos en La historia de Brooke Ellison, una cinta que trataba, precisamente, de una niña parapléjica.

Después del fallecimiento de su padre en 2004, cuando Will tenía 11 años, este se mantuvo alejado de las cámaras y solo participó en un proyecto, dando voz a un personaje de El héroe de todos, en 2006. Los años siguientes permaneció apartado de la esfera pública, dedicándose a terminar sus estudios.

El presentador solo tenía tres años cuando su padre sufrió parálisis en 1995, motivo por el que lidera la fundación Christopher y Dana Reeve, que recaudó en 2021 un total de 400.000 dólares -unos 349.000 euros- para la cura de las enfermedades de médula espinal. Will recorre maratones para recaudar fondos, llegando a alcanzar en 2016 la cifra de 42.000 dólares -cerca de 36.000 euros-.

En este sentido, su pasión por el deporte también se ve en las distintas prácticas con las que se ha atrevido en los últimos años. En sus publicaciones de Instagram, donde roza los 46.000 seguidores, aparece practicando escalada, esquí de fondo e incluso ciclismo.