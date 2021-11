El CACV demana que la nova Llei de l'Audiovisual siga conseqüent amb el marc competencial autonòmic

El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), que ha triat aquest dijous a Dolor López Alarcón com a vicepresidenta, demana que la Llei General de l'Audiovisual plantejada pel Govern central siga conseqüent amb el marc competencial autonòmic després de debatre l'avantprojecte de la mateixa en una reunió presencial celebrada a Castelló.

Segons ha explicat davant els mitjans el president del CACV, José María Vidal, consideren que "hi ha elements que no han de modificar-se o que han de modificar-se respectant molt més les competències autonòmiques".

Sobre aquest tema, ha recordat que l'avantprojecte actual "no va arribar a presentar-se davant el Consell de Ministres, segons ha eixit en premsa, per la queixa que havia d'alguns partits respecte a no respectar aquestes competències autonòmiques, no incloure un percentatge suficient d'emissió en valencià en totes les plataformes d'internet que ara es regularan amb aquesta llei i no respectar tampoc en part els drets de la ciutadania amb una major democratització en l'àmbit de les autoritats independents regulatòries, com és la Comissió Nacional de Mercats i Competències".

Vidal ha subratllat que la Comunitat Valenciana, Andalusia i Extremadura, "que representen a la meitat dels ciutadans d'Espanya", tenen consells audivisuals per a la defensa dels interessos dels ciutadans. "A Espanya la Comissió Nacional de Mercats i Competències no compleix la mateixa funció, i requerim que la complisquen o que participem també tots a complir-la", ha afegit.

D'altra banda, el CACV també ha analitzat aquest dijous l'actual llei de la Radiotelevió pública autonòmica per a manifestar la seua postura sobre els aspectes que cal reformar de la mateixa el dimecres en la compareixença en les Corts. "És una llei que necessita una xicoteta modificació per tots els problemes derivats que hi ha hagut com la denúncia de la comptabilització de l'IVA per part de l'Agència Tributària i estem analitzant sobre quines bases deuria modificar-se", ha dit.

CONCURS PER A AFAVORIR L'ALFABETITZACIÓ MEDIÀTICA

Així mateix, segons ha explicat Vidal, el CSCV ha avançat en altres projectes com un concurs que eixirà el pròxim any sobre l'alfabetització mediàtica en els col·legis. "Els xiquets presenten projectes educatius per a afavorir l'alfabetització mediàtica i per a saber com manejar internet i els mitjans a través d'internet", ha apuntat.

A més, el CACV s'ha adherit al conveni espanyol de l'Agència de Protecció de Dades sobre la qüestions de digitalització i els seus perills.

José María Vidal, finalment, ha destacat que l'estructura del CACV està pensada per a col·laborar "moltíssim" amb les universitats. "Enfront de l'estructura d'altres consells audivisuales on tota la part d'investigació en continguts la tenen dins, nosaltres volem tindre eixa part cooperant amb les universitats, i anem a col·laborar amb elles".

Quant a la seu del CSCV, que de forma provisional se situa en la Casa dels Caragols, Vidal ha confiat que durant el primer semestre de 2022 puga traslladar-se a l'edifici que ocupava l'antiga Confederació d'Empresaris de Castelló en la plaça María Agustina, la qual -segons ha dit- ha d'adequar-se.