El Festival Jazz en la provincia 2021 llega a Alcalá de Guadaíra con dos conciertos

Pavón ha insistido en que esta música tiene "grandes seguidores en Alcalá de Guadaíra y el ciclo es muy esperado en la ciudad todos los años, más en este 2021, por la oportunidad que supone de acercar a la población los conciertos de grupos extraordinarios".

En este 2021, la localidad podrá disfrutar de dos conciertos dentro del Festival de Jazz en la provincia que se desarrollarán en la Casa de la Cultura los 25 y 26 de noviembre a las 20,00 horas.

José Carra Trío es uno de los más consolidados del jazz español, con un universo lírico en el que se dibujan muchos paisajes, desde la energía del rock hasta el lirismo de la música clásica. Cuentan con tres discos editados y cuentan con el reconocimiento de público y crítica.

Por su parte, Choco's Hot Seven aportan en vivo ese primigenio sonido propio de Bolden, fruto de un trabajo de 'arqueología musical' a nivel estético e instrumental. Compuesta por excelentes músicos especializados en jazz tradicional, y tras ese importante trabajo de investigación y estudio profundo del estilo y de los instrumentos que se utilizaban, The Choco's Hot Seven hace suyos los recursos técnicos propios de la época. Su música se arraiga en el Blues y el RagTime, celebra la vida en todos sus aspectos y ha conseguido esbozar una sonrisa durante décadas a todo el que se acerca a ella. Las entradas son gratuitas hasta completar aforo, y podrán recogerse en la Casa de la Cultura, hasta completar aforo.