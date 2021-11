Planas se muestra "optimista" ante la revisión del acuerdo de cítricos con Sudáfrica y reclama "reciprocidad"

20M EP

NOTICIA

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha mostrado "optimista" ante la revisión del acuerdo europeo para la importación de cítricos desde Sudáfrica y ha reclamado "reciprocidad" en la importación de productos de terceros países. Así, ha defendido que un producto no autorizado en la UE no pueda estar en ninguna importación, algo que "parece elemental, pero no lo es tanto".