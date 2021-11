Planas defèn que les previsions econòmiques són "molt volàtils" i destaca la "tendència clara" de creixement del PIB

Així s'ha manifestat el titular d'Agricultura a preguntes dels mitjans durant la seua visita a València, on ha remarcat que l'escenari actual "no és habitual" després de 18 mesos de "pràctica paralització dels intercanvis de l'economia mundial en moments i llocs diferents", i ha indicat que encara hi ha "moltes zones afectades per la Covid-19 i les seues conseqüències sobre el teixit econòmic".

En aquest sentit, ha indicat que les previsions tant de la Unió Europea com de l'OCDE són "molt volàtils" i que es publiquen "dos vegades a l'any". "L'important no és la previsió o la dada, sinó la tendència", ha remarcat.