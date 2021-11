El PP instarà Les Corts a debatre sobre els senyals d'identitat

El PP ha posat en marxa una proposició no de llei en Les Corts "en defensa d'allò més important", els senyals d'identitat, davant l'"atac sistemàtic" que consideren que pateixen els símbols dels valencians, "avalat a més per la Mesa del Senat".

Així ho ha anunciat la portaveu adjunta dels 'populars', Elena Bastidas, en declaracions als mitjans aquest dijous en el parlament, després que la Mesa del Senat haja ratificat, amb el beneplàcit d'un informe dels serveis jurídics, que es puga emprar el terme 'País Valencià' o 'Països Catalans' en les iniciatives oficials per a referir-se a la Comunitat Valenciana, una cosa que el PP rebutja perquè creu que va en contra de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia.

En aquest sentit, Bastidas ha considerat que amb aquesta iniciativa parlamentària, hi haurà ocasió de "conéixer el posicionament de tots els grups parlamentaris a la vista d'eixe atac sistemàtic, avalat a més per la Mesa del Senat, que és una cosa incomprensible".

Per a Bastidas, "hi haurà ocasió de comprovar què és el que pensa i com es posiciona cada grup respecte a un atac sistemàtic per part de l'esquerra valenciana i espanyola a una de les coses més importants que tenim, que són els nostres senyals".

També s'han pronunciat sobre aquest tema els portaveus dels grups del Botànic. Per part del PSPV, Manolo Mata ha insistit que les taules de les Corts "no poden censurar" el que diguen els diputats. "Un diputat pot dir la ximpleria que vullga, però la taula no pot censurar les peticions", ha asseverat.

Per a Mata, "si el problema és aquell que diga Països Catalans, caldrà posar a parir a eixos, no als qui es limiten a adverar que ni el reglament del Senat, ni del Congrés, ni dels Corts impedeixen que algú ho diga així". "Hi ha diputats per a tots els gustos i per a tots els colors", ha agregat.

Preguntat si se sent còmode amb aquest terme, Mata ha indicat que "en absolut" i que "mai l'ha utilitzat" ja que no considera que existisca aquesta realitat "cultural, política ni socialment". "Si que crec que en l'antiga Corona d'Aragó hi ha uns vincles afectius", ha matisat i ha reivindicat la recent cimera a Saragossa entre empresaris i governs dels quatre territoris.

"Fantasmes del passat"

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha asseverat que el PP ha tornat a "recuperar els fantasmes del passat" i a "parlar de problemes que no són els que tenen els valencians en el cap". "És un problema que només existeix en el cap del PP i de la dreta", ha agregat.

Per a Ferri, "en una democràcia i en un país avançat no s'ha de definir a cada ciutadà per com s'expressa o com a parla sempre que estiga dins del marc dels drets humans". Així, ha criticat que la dreta recolze "lleis i discursos que utilitzaven els governs nazis quan definien què era ser un bon alemany o què no".

Preguntat sobre el terme 'Països Catalans', el síndic ha indicat que se sent còmode amb ell "depèn de què es referisca". "Si estem parlant d'un espai econòmic o cultural, es pot utilitzar igual que podríem dir 'Països Valencians' o 'Països Balears', on s'utilitza una llengua comuna", encara que ha rebutjat el seu ús en altres qüestions.

Per part d'Unides Podem, la portaveu adjunta, Estefanía Blanes, ha indicat que cadascun pot utilitzar el nom que considere i encara que en la seua formació sí hi ha "companyes que l'usen", ella prefereix 'País Valencià', encara que no considera que siga "imposable a altres diputats".

En aquest sentit, ha defés que encara que en documents oficials existisca una terminologia, en els àmbits públics i privats prevalga la llibertat d'expressió dels diputats per a utilitzar el terme amb què se senten més còmodes.