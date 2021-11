La campaña del frío de Madrid para sin techo arranca el 23 de noviembre con las mismas plazas que en 2021

El refuerzo especial para acoger a las personas sin hogar durante la época más gélida del año arranca el martes de la próxima semana. A partir del 23 de noviembre y hasta el próximo 31 de marzo de 2022 las personas que no tengan techo y quieran resguardarse del frío pueden acudir a diversos centros madrileños que ofrecen hasta 601 plazas para estos casos concretos: 555 están en recursos municipales y 46 plazas se sitúan en otros centros que ponen a disposición las entidades sociales durante ese tiempo.

El centro de acogida Pinar de San José (distrito Latina) ofrece un total de 150 plazas de alojamiento en su centro de acogida para hombres y mujeres y otras 40 plazas con manutención en el centro de día. En el Camino del Pozo del Tío Raimundo (distrito Villa de Vallecas) se proporciona atención a hombres a través de 142 plazas de alojamiento. Otras 120 plazas se ubican en establecimientos de hostelería que contrata el Ayuntamiento, concretamente, en pensiones.

En caso de emergencia climática, como pasó el año pasado en Filomena, podrán activarse otras 50 plazas de alojamiento y otras 53 plazas de emergencia en los centros de atención a hombres y mujeres sin hogar de la red municipal. A esto se suman las 46 plazas de iniciativa social: 26 plazas están ubicadas en Centro Corazón del Padre (Carabanchel) y acogerá tanto a hombres como a mujeres y las 20 restantes se ubican el Centro Santa María de la Paz (Hortaleza), esta vez solo para hombres.

Se trata del mismo recurso que el Ayuntamiento ofreció el año pasado, con una inversión de 1.588.717 euros, aunque con una diferencia. Y es que e 25 de noviembre de 2021 la campaña comenzó con 509 plazas, las cuales fueron incrementando hasta alcanzar en marzo el número previsto. La campaña de este año dispone de todas las plazas desde el inicio. También cabe recordar que en la campaña anterior el Ayuntamiento aumentó en un 18% el número de las plazas y contrató nuevo personal a causa de la pandemia.

En cambio este año el área de Familias ha decidido mantenerlas porque la solución al sinhogarismo no pasa por aumentar los recursos extraordinarios sino por "robustecer la red estable de personas sin hogar", señala a 20minutos el delegado Pepe Aniorte.

Una estrategia acertada a ojos de la asociación Hogar Sí. "No se trata de plantearnos solo si son suficientes las plazas sino del tipo de plazas y su duración. Pensemos que si son necesarias 601 plazas en invierno, también las son en otros momentos del año, por que nunca es una situación aceptable dormir en la calle. Si hablamos de fenómenos climatológicos extremos tan terrible es estar en la calle cuando hace varios grados bajo cero y nieva como en Filomena, como cuando el asfalto alcanza temperaturas de más de 45º", explica el portavoz.

Sin embargo, lo que ve "con cierta preocupación" esta asociación es "no tener datos oficiales -los últimos son de 2018- sobre el número de personas en situación de sinhogarismo y la posibilidad de que la pandemia y sus consecuencias económicas hayan aumentado las cifras. "Nuestra sensación, y por lo que nos transmiten otras organizaciones, es que el número de personas en situación de sinhogarismo ha aumentado".

Asimismo, la asociación pide al Ayuntamiento que se coordine con otros municipios ante el efecto llamada. "Esto no se puede convertir en una partida de ping pong entre administraciones de a quien le toca atender a las personas sino que estamos ante una vulneración de derechos que se tiene que resolver", dice en relación a la presión que dicen sufrir en estas fechas ciudades como Madrid o Barcelona.

Las 2.169 plazas que funcionan durante todo el año en Madrid

El área que dirige Aniorte reivindica su trabajo en materia de sinhogarismo, cuya estrategia consiste en pasar de ofrecer solo un techo, a un modelo centrado en la recuperación de las personas. Aquí se junta dar un techo con la asistencia personalizada, en espacios individuales y con mayor calidad e innovación. "Esto pasa por crear una nueva estrategia para toda la red estable, apostando por la innovación con nuevos recursos".

Esta red ha aumentado recientemente con 301 plazas nuevas en la red de sinhogarismo -supone un crecimiento del 24% de la red- más 300 plazas de las Caracolas -crecimiento del 120% en plazas de emergencia para solicitantes de asilo-. Así se distribuyen: 135 Housing First; 60 Housing Led; 53 No Second Night; 53 jóvenes sin hogar.

• Viviendas autónomas (Housing First): El Ayuntamiento ha ampliado el número de plazas de este proyecto hasta las 210 viviendas. Este proyecto es un servicio de acceso a la vivienda individual para personas sin hogar que va acompañado de un programa de apoyo socio-educativo que trabaja en la inserción laboral y social de la persona.

• Housing Led: Actualmente con 180 plazas en pisos compartidos, basados en entornos comunitarios que albergan a pequeños grupos de personas sin hogar. En estos pisos también cuentan con una atención social para favorecer su integración más rápida.

• No Second Night: El Ayuntamiento lanzó este programa como un proyecto piloto durante la pandemia con las 30 primeras plazas en pensiones para la atención temprana de mujeres en riesgo de exclusión severa, a punto de llegar a la calle. Fue tal el éxito que el Ayuntamiento lo ha convertido en un programa estable, con 53 plazas en pensiones que favorecen su autonomía, a la vez que se trabaja con las usuarias en el apoyo psicológico, la búsqueda de empleo y en la mejora de sus habilidades sociales. La iniciativa lanzada durante la pandemia permitió que el 38% de las mujeres atendidas lograsen acceder a la vida autónoma.

• Centros de día: El área social cuenta desde febrero de 2021 con un centro que opera de día exclusivamente, que cuenta con 126 usuarios inscritos y presta apoyo en la cobertura de necesidades básicas, asesoramiento para el acceso a prestaciones y acompañamiento social y psicológico. "Sirven como una primera puerta de entrada para las personas sin hogar reticentes a acceder a la red de personas sin hogar" porque "motivan el cambio y la salida de la calle a través de un acompañamiento psicosocial, realización de todo tipo de talleres para favorecer la autonomía y un servicio de comidas y de higiene personal".

• Centro para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género de Hortaleza: El primer centro para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género, ubicado en Hortaleza, estará distribuido por apartamentos independientes para hacer énfasis en la recuperación de la vida autónoma de las usuarias. El centro de Hortaleza estará distribuido por apartamentos que garantizan una mayor dignidad y una mejor atención, con 30 plazas, cinco plazas de emergencia, 60 de centro de día y 15 reservadas al traslado a pensiones para las mujeres que hayan logrado más autonomía fruto del proceso de atención social.