Igual dice que Santander se ha limpiado esta noche "con relativa normalidad"

Desde las 00.00 horas de este jueves, tras disponer de una nave y alquilar maquinaria, y pese a la "actitud obstruccionista" de la anterior adjudicataria, la UTE Ascan-Geaser, denunciada por Igual, Cespa se ha hecho cargo de la prestación del servicio, y la regidora ha agradecido al personal su "compromiso".

A preguntas de la prensa, Igual ha explicado que el turno de limpieza de las 22.00 horas se ha trasladado a las 00.00, con lo que ha habido dos a esa hora, y luego han entrado los de las 6.00, 7.00 y 14.00 horas. La alcaldesa ha visitado todos y ha agradecido al personal "su compromiso con la ciudad".

La regidora ha dicho que Santander se ha limpiado esta noche "con normalidad relativa", pues no todas las máquinas eran iguales que las anteriores que utilizaba Ascan-Geaser, y en algunos lugares no había contenedores -los retiró la UTE aduciendo que son suyos-, pero aún así se ha recogido la basura, si bien con distintos "tiempos" en las rutas y "esfuerzos" por parte de los operarios.

En este sentido, Igual ha anunciado que a las 17.00 horas el Ayuntamiento celebrará una reunión de valoración con Cespa y la empresa responsable del control.

"A nivel personal, agradecimiento al personal; a nivel técnico, esperando a la reunión de las cinco, pero sin graves incidencias en la calle, más que esos pequeños retrasos y adecuaciones", ha valorado, apuntado que, a partir de ahora, se trata de "ir trabajando para que cada día sean menos esas situaciones" y para que "cuanto antes la plantilla está totalmente organizada, con los medios totalmente dispuestos y limpiando Santander como se como se merecen la ciudad".

CONTENEDORES

Respecto de la polémica que se ha generado en torno a los contenedores que ha retirado Ascan, que afirma que los que ha quitado de la calle son de su propiedad, la regidora ha señalado que se está llevando a cabo "una valoración", pero ha subrayado que el hecho de "que la empresa haya pagado los contenedores no significa que no tengan que estar al servicio".

"Igual que ha pagado las barredoras y estamos en conversaciones para que esas barredoras estén en el servicio y se valoren", ha comparado la alcaldesa, que ha apuntado que la empresa saliente tiene facturas pero también el Ayuntamiento, del pago de la amortización del material y de los inmuebles. "Entonces, habrá que habrá que verlo y habrá que diferenciarlo", ha apostillado.

"Pero quitar a los santanderinos los contenedores sin avisar y a diez horas del cambio, pues no me parece lo más elegante. Y luego ya veremos hasta qué punto los números y las razones son de una parte o de otra", ha valorado.

La solución a corto plazo pasa porque la empresa devuelva los contenedores -alrededor de 60 según el Ayuntamiento y unos 300 según Ascan- o se "consigan" nuevos. "Ayer se presentó una denuncia porque entendemos que no se puede quedar el servicio sin los medios para que se pueda cumplir correctamente", ha recordado Igual, apuntado que, "si hay voluntad", los contenedores se pueden reponer "en cinco horas, como tardaron ayer en quitarlos".

MAQUINARIA

Sí ha matizado que la empresa se ha llevado los contenedores pero no la maquinaria adscrita al servicio, que incluye más de un centenar de camiones.

Respecto a esta última, ha dicho que el Ayuntamiento había previsto un mes de plazo para que la UTE presentara la documentación al Ayuntamiento y éste la evaluara, revisara e inspeccionara con la intención de que se quedara en el servicio, compensando a la empresa los dos años que faltan hasta la amortización, que es a 10 años.

"Pero como eso no se ha hecho, no contamos con la maquinaria de la anterior concesionaria porque no han movido un papel hasta última hora", ha lamentado Igual, que ha puntualizado que ayer se celebró una reunión y ya se está trabajando para recepcionarla, aunque, como consecuencia, se incorporará al servicio con retraso.

"Eso que ya podía estar hecho y hoy podrían estar los mismos camiones que ayer en la calle, no ha podido ser porque la empresa lo ha demorado. Por esta razón hemos tenido que alquilar camiones, pero eso es algo normal y natural en cualquier concesión", ha señalado.

Igual ha reiterado que la maquinaria de Ascan "no ha pasado por los trámites administrativos necesarios" para que el Ayuntamiento la asuma. "Cómo voy a coger algo que no me han dado la oportunidad de revisar y de inspeccionar", ha considerado la regidora, que ha precisado que Cespa "no tiene el 100% de los medios", y cómo llegar a ellos dependerá de si puede disponer de los de Ascan o será necesario alquilarlos.

Al hilo, Igual ha asegurado que, incluso con menos medios, el servicio de basuras "está cubierto" y ha tranquilizado a los vecinos. "Se ha limpiado Santander en tiempo y forma y garantizamos que vamos a llegar a la situación óptima", ha dicho.

La alcaldesa ha confiado en que, tras la primera reunión ayer con Ascan, "no haya trabas ni ningún impedimento", como no los habrá por parte del Ayuntamiento.

Para Igual, hay que "mirar hacia adelante". "El pasado tiene muchos expedientes todavía pendientes, pero el presente y el futuro de la limpieza de Santander son las 315 personas" que se ocupan del servicio y la empresa que, en situación de emergencia y de manera temporal, lo gestiona mientras se redactan los pliegos del nuevo contrato. "Ese es el presente y el futuro y estoy esperanzada porque he visto el compromiso de todas esas personas", ha reiterado.

Por eso ha trasladado un mensaje de "ilusión" a los santanderinos en que la ciudad esté cada vez más limpia. "Nos queda una empresa con la que tendremos que medirnos a los juzgados, con la que tenemos que tener muchos expedientes, con la que tendrá que haber muchas reuniones y muchos papeles", ha augurado la alcaldesa, que también ha asegurado que "a partir de este momento vamos a mejorar, mejorar y mejorar. Ese es el camino".